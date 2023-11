Montserrat, a un acte del PP. Foto: Europa Press

La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha deixat clar que la seva formació no permetrà que el PSOE "vengui un conte xinès" sobre l'amnistia acordada amb Junts i Esquerra Republicana per assegurar-se la investidura de Pedro Sánchez.

Segons Montserrat, la Unió Europea no es quedarà de braços plegats davant de qualsevol intent de soscavar l'Estat de Dret. En una entrevista amb Es el matí de Federico , Montserrat ha celebrat l'exigència del comissari europeu de Justícia, Didier Reynders , al Govern en funcions, sol·licitant informació detallada sobre la futura Llei d'Amnistia que el PP espanyol i europeu han qüestionat a l'Eurocambra.

Per a Montserrat, aquesta llei representa ni més ni menys que la demolició de l'Estat de Dret , ja que no només eliminarà "els delictes de corrupció comesos els últims 10 anys a Catalunya", sinó que també podria incloure persones processades per terrorisme.

A més, ha criticat que el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, "que és el que està lliurant tècnicament a Espanya encara que el gran traïdor és Sánchez", hagi respost, també per carta, a Brussel·les que la futura Llei d'Amnistia no correspon "a l'àmbit de la decisió del Govern", sinó al dels grups parlamentaris, en tant que seran els qui signin i registrin aquesta proposició de llei al Congrés.