El secretari d'Organització federal del PSOE, Santos Cerdán / @EP

Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, ha anunciat des de Brussel·les l'acord aconseguit amb Junts sobre la llei d'amnistia per a poder investir a Pedro Sánchez. Cerdán ha qualificat aquest pacte com una "oportunitat per a resoldre un problema històric" i ha deixat clar que ha pogut arribar a un acord malgrat les "discrepàncies profundes".

Aquest pacte, que ha qualificat com un "acord de legislatura i no sols d'amnistia", ha estat aconseguit gràcies a la "generositat i altura de mires" del PSOE. "Han passat 6 anys des de 2017 i el conflicte segueix sense resoldre's. S'han fet passos importants, però estem preparats per a iniciar una nova etapa històrica", ha afegit.

Segons paraules de Cerdán, aquesta llei d'amnistia inclourà la condonació del deute de tots els delictes relacionats amb l'1 d'octubre i amb el Procés. Sobre el referèndum, ha deixat clar que s'han remès sempre a la Constitució i que no se sortiran de la Carta Magna.

"És hora de concedir a la societat catalana i un nou horitzó on les dificultats del passat no siguin un obstacle", ha finalitzat.

Entre els acords aconseguits està: