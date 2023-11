Disturbis a Plaça Urquinaona durant la manifestació contra la sentència de l'1-O/ @EP

La futura llei d'amnistia que anunciaran aquest dijous, després que el PSOE i Junts arribessin a un acord per investir Pedro Sánchez, està generant un baix jurídic de dimensions majúscules. La majoria de la comunitat jurídica s'oposa a un text legal que no es pot incloure a la Constitució "per raons tant jurídiques com polítiques", segons alguns experts jurídics.

El projecte legislatiu presenta desafiaments tècnics que es consideren "impossibles" de resoldre en intentar "incloure més de quinze delictes de diferent naturalesa en un mateix perdó polític " amb un propòsit: investir Pedro Sánchez com a president del govern.

Si Sánchez accepta les demandes de Junts per aconseguir els suports necessaris i romandre quatre anys a La Moncloa, haurà de considerar l'eliminació dels delictes relacionats amb els líders polítics de l'1-O que ja han estat condemnats, així com els que afronten un judici i els que estan pendents d'un.

ELS QUINZE DELICTES QUE SERIEN PERDONATS AMB L'AMNÍSTIA

Barricada a Barcelona durant les protestes a Urquinaona/ @EP

En conseqüència, el pla de Sánchez per complaure Puigdemont haurà de deixar necessàriament enrere una sèrie de delictes, que inclouen:

1.- Els desordres públics: aquests tenen lloc quan s'altera l'ordre o la pau pública, utilitzant la violència o la intimidació sobre les persones o sobre les coses .

2.- Malversació: és un delicte contra lAdministració pública que consisteix en lapropiació indeguda o el desviament de recursos públics per part duna autoritat o funcionari públic, en benefici propi o de tercers. Amb la modificació del delicte molts imputats van quedar alliberats del delicte. En el cas de la malversació, es va mantenir el tipus tradicional a l'article 432 amb les mateixes penes (de 2 a 12 de presó i 6 a 20 d'inhabilitació), però precisant que hi ha d'haver "ànim de lucre" quan l'autoritat o el funcionari públic "s'apropiï o consenti que un tercer, amb el mateix ànim, s'apropi del patrimoni públic que tingui a càrrec seu per raó de les seves funcions o amb ocasió d'aquestes".

3.- Prevaricació: aquest delicte ve recollit a l'article 404 del Codi Penal i castiga tota autoritat o funcionari públic que, sabent la seva injustícia, dicti una resolució arbitrària en un assumpte administratiu de la seva competència.

4.- Falsedat documental : aquest es comet quan l'autor altera, simula, modifica o falsifica un document o part del mateix. Es considera falsedat documental tant la creació d‟un document nou a partir del fals com l‟adulteració d‟un dels elements del document.

5.- Desobediència : delicte que es comente quan les autoritats o funcionaris es neguen obertament a complir les resolucions judicials, decisions o ordres que es dictin per l'autoritat superior.

6.- Revelació de secrets : consisteix a descobrir secrets o vulnerar la intimitat d'una persona a través de l'apoderament o la intercepció de documents sense el seu consentiment. Està enquadrat dins dels delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

7.- Usurpació de funcions : ocorre quan un poder públic assumeix les competències d'un altre poder en violació de la Constitució.

8.- Lesions : consisteix a provocar per qualsevol mitjà o procediment un dany que redueix la integritat corporal, la salut física i fins i tot la salut mental de la víctima.

9.- Possessió i fabricació d'explosius : el que, il·legítimament, fabrica , emmagatzema, subministra o té en el seu poder bombes, armes, municions o materials explosius , inflamables, asfixiants o tòxics o substàncies o materials destinats per a la seva preparació, serà reprimit amb pena privativa de llibertat no menor de sis ni més gran de quinze anys.

10.- Amenaces : Aquest delicte està regulat entre els articles 169 i 171 del Codi Penal. Consisteix a anunciar a algú la intenció de causar-li un mal o provocar un perill directament a aquesta persona o bé a altres persones del seu entorn més proper

11.- Atemptat contra l'autoritat : aquest delicte es perpetra quan una persona escomet amb força o amb resistència activa contra l'autoritat, els seus agents o funcionaris públics.

12. Delictes d'odi : és el delicte comès pel subjecte motivat pel prejudici cap a un estereotip representat per una condició personal de la seva víctima, sigui quina sigui aquesta condició personal concreta .

13. Injúries : és la imputació de fets o la manifestació d'opinions que lesionin la dignitat d'una altra persona, menyscabant-ne la fama o atemptant contra la seva pròpia estimació.

EL COMPLICAT ENCAIX JURÍDIC D'AQUESTA AMNÍSTIDA PER MANTENIR LA IGUALTAT DE TOTS DAVANT DE LA LLEI

I, per complicar encara més les coses, aquesta mesura no hauria de beneficiar en cap cas altres condemnats per aquests comportaments.

Sense vulnerar, aquest encaix jurídic, el principi d'igualtat davant la llei i el monopoli de la potestat jurisdiccional que correspon al Poder Judicial. I molts creuen de tant el Poder Executiu (Govern en funcions) com el Poder Legislatiu actual ( Congrés), amb la possible llei d'amnistia, estaran assumint facultats que no els corresponen pel que fa al denominat dret de gràcia que és “ una potestat atribuïda a certs poders públics que permet el perdó dels delictes o de la responsabilitats derivades de la comissió dels mateixos”.