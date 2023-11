Adrián Vázquez / Ciutadans

El cap de la delegació europea de Ciutadans, Adrián Vázquez, ha denunciat que l´acord entre PSOE i Junts, que inclou l´amnistia, no és un pacte per a la investidura, "sinó per a una voladura de l´Estat de dret", avançant que la seva formació portarà una ofensiva de mesures a Brussel·les perquè Europa conegui la situació.

Així ha reaccionat Vázquez en declaracions als periodistes des del Parlament Europeu després de conèixer-se que PSOE i Junts han arribat a un acord aquest dijous a la matinada per a la investidura de Pedro Sánchez.

"Vivim el que a Polònia fa uns anys i ja sabem com va acabar Polònia i la seva constant horadació de la separació de poders i de l'Estat de dret", ha afegit el dirigent de Ciutadans des de Brussel·les.

Per això, Vázquez ha anunciat la petició d'un debat el proper Ple de novembre del Parlament Europeu sobre la "deriva" de l'Estat de dret a Espanya, on informarà a més els 27 Estats membres de la proposta d'amnistia i les seves conseqüències, intensificarà els contactes amb la Comissió Europea.

"Una vegada que tinguem la proposició de llei, analitzarem el text des d'un punt de vista jurídic, com hem fet aquesta legislatura amb Maite Pagazaurtundua, i comunicarem on són els cops a l'Estat de dret. Per això demanem aquest debat al Parlament. Volem explicar a tot Europa com de mica en mica han anat perforant l'Estat de dret", ha assegurat.