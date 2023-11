Els pesos pesants del PNB. Foto: Europa Press

El PNB segueix "bolcat" en la negociació amb el PSOE per assolir un acord, que encara no s'ha tancat, que propiciï la investidura del candidat socialista a president del Govern, Pedro Sánchez , i per això es necessiten els 5 vots dels seus diputats . Mentrestant, guarda "total discreció" sobre el contingut del procés negociador .

Fonts de la formació han respost, així, a les paraules del secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que, en la compareixença per informar de l'acord subscrit amb Junts, s'ha referit a la negociació dels socialistes amb el PNB. "No he estat aquests dies parlant amb ells perquè no era el meu àmbit de negociació aquests dies, però estic segur que, si no està tancat, és a punt de tancar-se", han dit.

El partit dirigit per Andoni Ortuzar ha precisat a Europa Press que al migdia encara continuaven negociant perquè no hi ha acord de moment ni té previsió de comunicar alguna cosa "ara avui".

D'aquesta manera, ha subratllat que, mentre no hi hagi novetats rellevants sobre un possible pacte, seguirà com fins ara, bolcat en la negociació i amb una discreció total.