Puigdemont, en la seva intervenció. Foto: Junts per Catalunya

Carles Puigdemont ha valorat des de Brussel·les, el migdia d'aquest dijous 9 de novembre, l'acord que Junts per Catalunya i el PSOE han signat per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern d'Espanya.

En una compareixença en la que no ha acceptat preguntes, Puigdemont ha dit que l'acord ha de servir per "acabar amb el conflicte polític entre Catalunya i Espanya". Fent retrospectiva, ha assegurat que "potser hem perdut 4 anys fonamentals" i apunta que "la posada en marxa d'un procés de negociació no és la resolució de res".

Puigdemont ha dit que es mantenen les desconfiances, però diu que "entrem en una etapa inèdita, el recorregut i l'ambició de la qual dependrà en bona part de nosaltres, en la que no hi ha cap altre límit que la voluntat del poble de Catalunya".

El líder de Junts ha dit que "els límits els marcarà el Parlament", i que "reivindicarà la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre", afegint que en cap altre estat això és un delicte, i que per això la llei d'amnistia empararà "tots els represaliats, per la guerra bruta que han patit en aquests anys". "Les víctimes tenim dret a saber la veritat i que se'ns repari la injustícia de la persecució política que hem patit, i que no torni a passar", ha afegit.

En aquest sentit, assegura que "la convivència amb Espanya s'havia fet insofrible". Puigdemont ha dit que "els catalans hem buscat el reconeixement internacional quan ha estat possible", però denuncia que s'ha viscut "una persecució de la llengua i de les institucions", apuntant que "una part important de la societat no es veu representada per les institucions polítiques espanyoles".

"Els intents de bona fe que hem intentat fer per reconèixer la nostra realitat nacional han acabat amb retallades i repressió", ha dit, destacant que l'acord "s'ha hagut de signar des de Brussel·les.

"Que el que construïm sigui molt o poc depèn de molts factors, però que no sigui perquè ens hem confós", ha apuntat, dient que "la relació entre els dos partits (Junts i PSOE) no apunten a la confiança, però vull agraïr al PSOE que hagi reconegut les diferències", ha dit, assegurant que "és molt difícil fer tractes amb qui et considera violent i terrorista".

"Hem aconseguit descriminalitzar el nostre moviment, però treballarem perquè no se segueixi aplicant la lawfare", ha apuntat, dient que "no ens fiem de les paraules i de les promeses, encara que estic segur que l'altra part pensa el mateix". "Al davant tenim una maquinària enorme, que durant dècades han dedicat el seu talent a servir-se de la Constitució per fer-la especialment asfixiant per als catalans", ha dit, dient que cal "un mecanisme independent de verificació dels acords". Aquest, a parer de Puigdemont "ha de ser internacional" i tenir "una escassa exposició pública".

El líder de Junts ha dit que "l'a cambio de nada ha anat a la paperera de la història", dient que "els dèficits de reconeixement nacional s'acumulen des de fa dècades", referint-se al pacte fiscal, el traspàs de Rodalies, la Hisenda pròpia i la gestió de competicions. "N'hem de parlar i en parlarem", ha afegit, assegurant que "tenim ganes de dirigir-nos al món amb la nostra identitat nacional reconeguda i deixar de queixar-nos".

"El treball ha de seguir mes a mes, acord a acord", dient que observaran amb lupa "cada proposta que portin al Congrés dels Diputats". "No ens ha calgut demanar perdó, mantenim la nostra posició, i negociem amb tot el que aixó representa, mantenint els compromisos que hem adquirit, sabent les diferències de dimensió i poder d'uns i altres, però sabent que és possible arribar a acords que fins ara havien estat impossibles".

"Seran els resultats, i no les expectatives, el que ens permetrà valorar aquest acord històric", ha conclòs.

LA INTERVENCIÓ ÍNTEGRA DE PUIGDEMONT