Allunyo Vidal-Quadras @ep

L'exlíder del PP de Catalunya Alejo Vidal-Quadras de 78 anys ha rebut un xut a la cara aquest dijous al migdia a l'altura del número 40 del carrer Núñez de Balboa, al barri madrileny de Salamanca, segons han informat fonts policials.

El també exeurodiputat popular estava conscient quan ha estat traslladat a un hospital de Madrid, segons han informat fonts d'Emergències Madrid.

La Policia Nacional està investigant les causes del succés, mentre que la Policia Municipal manté acordonada la zona on han tingut lloc els fets.

Una hora abans del que va passar, el mateix Vidal-Quadras publicava a la xarxa social 'X' un comentari contra el contingut de l'acord segellat a Brussel·les pel PSOE i Junts que aplana la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez. "Ja s'ha acordat l'infame pacte entre Sánchez i Puigdemont que tritura a Espanya l'Estat de Dret i s'acaba amb la separació de poders. La nostra Nació deixarà així de ser una democràcia liberal per convertir-se en una tirania totalitària. Els espanyols no ho permetrem" , ha escrit.

I en aquest context polític tens, la ultradreta ha volgut fer servir l'assassinat per crispar encara més la societat, comparant el xut contra Vidal-Quadras amb el xut que va rebre el polític Calvo Sotelo, que va suposar l'inici de la Guerra Civil.

"Cal recordar que la Guerra Civil va començar amb el tret a un dels líders de l'oposició, el polític Calvo Sotelo. Ens diuen que no fem paral·lelismes però, en la situació en què estem, no cal descartar res", ha dit Vito Quiles, una de les veus més reconegudes de la ultradreta espanyola.

El tuit publicat per Quiles a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-, ha estat respost per altres exaltats que han comprat la seva idea: "És hora que els militars facin el que han de fer", ha respost un usuari.

A continuació, podeu veure pantalles dels tuits: