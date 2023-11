La vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras i la portaveu de Junts per Catalunya (JxCAT) al Congrés, Laura Borràs amb Gonzalo Boye, l'advocat de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont al Congrés dels Diputats.

L'acord tancat aquest dijous pel PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern preveu una llei d'amnistia que, segons apunta, podria acabar incloent els suposats casos de ' lawfare ' "o judicialització de la política", entre els que es comptarien els de l'advocat Gonzalo Boye , la presidenta de Junts, Laura Borràs o el clan Pujol .

L'acord torna a situar l'origen del "conflicte" a la sentència del Tribunal Constitucional que el 2010 va anul·lar diversos articles de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i, a partir d'aquí, fa un relat de fets --del 9-N a l'1- O-- que van propiciar "múltiples causes judicials, moltes encara sense resoldre, que afecten un gran nombre de persones" i que "han tingut una incidència política rellevant".

Justifiquen la llei d'amnistia en la necessitat de “procurar la plena normalitat política, institucional i social com a requisit imprescindible per abordar els reptes del futur immediat” . I necessiten que, per això, "ha d'incloure tant els responsables com els ciutadans que, abans i després de la consulta del 2014 i del referèndum del 2017, han estat objecte de decisions o processos judicials vinculats a aquests esdeveniments".

Encara que no detallen qui, sí que avancen que durant la propera legislatura es constituiran comissions d'investigació les conclusions de les quals es tindran en compte per a "l'aplicació de la llei d'amnistia en la mesura que poguessin derivar-se situacions compreses en el concepte lawfare o judicialització de la política, amb les conseqüències que, si escau, puguin donar lloc a accions de responsabilitat o modificacions legislatives".

D'aquesta manera s'obre la porta perquè l'amnistia pugui abastar aquests anomenats casos de 'lawfare', entre els quals el món independentista situa els de Boye, Borràs, Pujol o el de l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el mosso d'esquadra Lluís Escolà.

L'ADVOCAT DE PUIGDEMONT



Respecte a Boye, l'advocat de Puigdemont, la Sala Penal de l'Audiència Nacional (AN) va confirmar el novembre de 2022 la decisió del Jutjat Central d'Instrucció Número 3 d'enviar-lo a judici per un presumpte delicte de blanqueig de diners en el marc de la coneguda com a 'Operación Mito' en què també estan processats el narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo --'Sito Miñanco'-- i 47 persones més.

La instructora del sumari, María Tardón, va processar el 2021 l'advocat per la seva suposada participació a l'operatiu per recuperar 889.620 euros que la policia havia confiscat membres de l'organització de 'Sito Miñanco' a l'aeroport de Barajas. Fiscalia demana que sigui condemnat a 9 anys de presó.

Aquests correus humans que transportaven els diners ocults en maletes amb destinació a Colòmbia van ser detinguts el 2017. Segons el relat judicial, va ser llavors quan els 'narcs' van contactar amb Boye i un altre advocat, Jesús Morán Castro, perquè elaboressin uns documents que justifiquessin el origen legal dels diners.

Així, tant Boye com dos advocats més s'asseuran a la banqueta dels acusats, si la llei d'amnistia no ho evita, per la seva presumpta implicació en l'elaboració de documents i contractes de compravenda de lletres de canvi per recuperar els diners confiscats.

BORRÀS I LES ADJUDICACIONS A L'ILC



La condemna per prevaricació i falsedat documental a Borràs també entraria a l'equació. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya la va condemnar el març passat a 4 anys i mig de presó i 13 anys d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i 2018.

El mateix TSJ, no obstant, va proposar un indult parcial per a Borrás que rebaixés la pena de presó a no més de dos anys, de manera que no hauria d'entrar a la presó. A més, una magistrada del tribunal va afegir un vot particular en què defensava que no havia de ser condemnada a més de 21 mesos de presó.

Borràs va ser condemnada per uns encàrrecs relacionats amb la pàgina web de la ILC. Segons la sentència, va ser ella qui va fer l'encàrrec directament i personalment fins i tot abans que la junta de la ILC aprovés el projecte, "tot i conèixer que en fer-ho prescindia del procediment administratiu de contractació preceptiu".

El TSJ va recalcar que funcionaris de l'ILC van advertir a Borràs que havia d'adequar el procediment de contractació, tenint en compte l'envergadura i el cost de l'encàrrec, però ella --com a directora que era l'òrgan de contractació-- "va decidir simular l'adjudicació dels treballs ja encarregats al seu amic a través de contractes menors.

La condemna a Borràs encara no és ferma, ja que la defensa va anunciar que presentaria recurs davant el Tribunal Suprem.

EL CLAN DELS PUJOL



El marc temporal al qual se circumscriu la llei d'amnistia --del 2012 al 2023, segons ha anunciat el PSOE-- també assoliria la causa relacionada amb el que va ser president de Catalunya entre el 1980 i el 2003, Jordi Pujol, i els seus set fills.

La família està a l'espera de judici per formar presumptament una organització criminal que es va aprofitar de "la seva posició privilegiada" a la vida política, social i econòmica catalana per acumular un "patrimoni desmesurat".

Anticorrupció demana 9 anys de presó per a Jordi Pujol i fins a 29 per al seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. Per a la resta del clan, les penes van dels 14 als 8 anys. L'Advocacia de l'Estat, en canvi, no es dirigeix contra el patriarca, i demana 25 anys de presó per al seu fill gran i entre 4 i 17 anys i mig per als altres.

El primer instructor del cas, José De la Mata, va donar per acreditat que part d'aquestes "activitats corruptes" que hauria comès la família van coincidir en el temps amb la Presidència de Pujol, encara que s'haurien perllongat més enllà de la sortida del càrrec, generant-los "quantitats milionàries" que va desvincular de l'herència familiar de l'avi Florensi Pujol esgrimida pels acusats.

El jutge va situar l'origen dels diners en els pagaments il·lícits realitzats per terceres persones, majoritàriament vinculades a empreses, que feien entregues milionàries a la família, dissimulades sota estructures societàries i utilitzant paradisos fiscals. I això a canvi d'una "contraprestació" que passava perquè els Pujol exercissin influències concretes" per a adjudicacions i concessions "al llarg i ample de l'espai geogràfic català".

BUCH I L'ESCOLA DE PUIGDEMONT



Així mateix, l'acord beneficiaria Buch, que el setembre passat va ser condemnat per malversació i prevaricació a 4 anys i mig de presó i 20 anys d'inhabilitació per designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà com a càrrec de confiança perquè escortés Puigdemont al estranger després de laplicació de larticle 155 de la Constitució a Catalunya.

L'Audiència de Barcelona va considerar provat que Escolà va acompanyar Puigdemont fins a Bèlgica i que va encadenar baixes mèdiques, vacances i lliurances per escortar l'expresident en el temps lliure.

Durant el judici, les defenses de Buch i Escolà van reclamar l?absolució. L'exconseller català va negar que hagués nomenat el mosso com a assessor perquè pogués continuar escortant i va afirmar que "mai" va parlar amb l'expresident sobre el seu servei de protecció. A més, ha carregat contra els directors de la investigació dels Mossos d'Esquadra en considerar que la causa en contra estava "carregada de subjectivitat, prejudicis, errors i mala fe".

En aquest cas, la sentència encara no és ferma, ja que les defenses van anunciar que presentarien recursos davant del TSJ de Catalunya.