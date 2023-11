Tribunal Constitucional / @Ep

L'acord al qual han arribat aquest dijous PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez president del Govern inclou negociacions durant els propers anys per satisfer "les aspiracions de la societat catalana", entre elles "les relatives al reconeixement nacional de Catalunya ", una qüestió sobre la qual la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut ja es va pronunciar fixant que "la Constitució no en coneix una altra que la nació espanyola".

El pacte entre PSOE i Junts torna a situar l'origen del "conflicte", precisament, a la decisió dictada pel TC el 2010 per anul·lar diversos articles clau de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Segons el text de l'acord, amb la seva aprovació "la societat catalana, que el va ratificar, buscava tant el reconeixement de Catalunya com a nació com la solució a les limitacions de l'autogovern i als dèficits acumulats".

Per això, avancen que "a la primera reunió de negociació a celebrar aquest mes de novembre es plantejarà", encara que "de manera no exhaustiva", la qüestió del "reconeixement nacional de Catalunya". Precisen que "Junts proposarà la celebració d'un referèndum d'autodeterminació" i el PSOE "defensarà l'ampli desenvolupament, a través dels mecanismes jurídics oportuns, de l'Estatut del 2006".

Sobre aquest aspecte ja va parlar el TC en estimar parcialment el recurs presentat pel PP contra bona part de l'Estatut, inclòs el preàmbul, on es recollien els conceptes de "nació" i "ciutadania de Catalunya", en considerar que no només apareixien en aquesta exposició de motius sense força legal sinó que es projectaven “al llarg de l'articulat”.

En concret, el preàmbul deia que "el Parlament de Catalunya, recollint el sentiment i la voluntat de la ciutadania de Catalunya, ha definit de forma àmpliament majoritària Catalunya com a nació", recalcant que "la Constitució espanyola, a l'article segon, reconeix la realitat nacional de Catalunya com a nacionalitat".

El TC va respondre que "la inequívoca declaració de principi" expressada a l'article 1 de l'Estatut --"Catalunya com a subjecte de dret 'd'acord amb la Constitució'"-- "implica naturalment l'assumpció de l'univers jurídic sencer creat per la Constitució" . Concretament, ha postil·lat, "suposa l'obvietat" que assumeix "la indissoluble unitat de la nació espanyola", "al mateix temps que reconeix el poble espanyol com a titular de la sobirania nacional".

Els magistrats van explicar que, "de la nació es pot, en efecte, parlar-se com una realitat cultural, històrica, lingüística, sociològica i fins i tot religiosa", si bé van subratllar que "la nació que aquí importa és única i exclusivament la nació en sentit jurídic- constitucional", per acotar que "en aquest específic sentit la Constitució no coneix una altra que la nació espanyola", "amb què es qualifica expressament la sobirania", l'"únic titular de la qual" és "el poble espanyol".

La cort de garanties va raonar que "en el context de l'Estat democràtic instaurat per la Constitució hi caben totes les idees que es vulguin defensar sense recórrer a la infracció dels procediments" legals, entre elles "la defensa de concepcions ideològiques que (...) pretenguin per a una determinada col·lectivitat la condició de comunitat nacional", fins i tot per, "mitjançant l'oportuna i inexcusable reforma de la Constitució, traduir aquesta entesa en una realitat jurídica".

Tot i això, ha recalcat que "en tant que no passi les normes de l'ordenament (jurídic) no poden desconèixer ni induir l'equívoc en punt a la 'indisoluble unitat de la nació espanyola' proclamada a l'article 2 de la Constitució", "ni poden tampoc, a l'empara d'una polisèmia completament irrellevant en el context juridicoconstitucional (...), referir el terme 'nació' a un altre subjecte que no sigui el poble titular de la sobirania".

Així, van deixar sense abast jurídic la menció al preàmbul de l'Estatut a "la realitat nacional de Catalunya ia la declaració del Parlament de Catalunya sobre la nació catalana", "sense perjudici que en qualsevol context que no sigui el jurídic-constitucional l'autorepresentació d'una col·lectivitat com una realitat nacional en sentit ideològic, històric o cultural tingui plena cabuda a l'ordenament democràtic com a expressió d'una idea perfectament legítima”.

LA CIUTADANIA, L'AUTOGOVERN I ELS DRETS HISTÒRICS

El TC també va analitzar l'atribució que feia l'Estatut de “la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya als ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya”.

Els populars sostenien que el concepte de ciutadania "només es pot predicar dels espanyols, en tant que únics titulars de la sobirania nacional". I els magistrats van entendre que "portarien raó els recurrents si la ciutadania catalana a què fa referència l'article 7 de l'Estatut pretengués oposar-se a la ciutadania espanyola, oferint-se com una condició diferent", "d'un subjecte aliè al poble espanyol" i "titular aleshores d'alguna mena de poder sobirà".

En aquest sentit, el Constitucional ha aclarit que "els ciutadans de Catalunya no es poden confondre amb el poble sobirà concebut com 'la unitat ideal d'imputació del poder constituent, i com a tal fonament de la Constitució i de l'ordenament'" jurídic.

En la mateixa línia, ha resolt que "l'únic sentit que cal atribuir a la referència del preàmbul de l'Estatut al 'dret inalienable de Catalunya a l'autogovern' és el de l'afirmació que aquest dret no és més que el que l'article 2 de la Constitució 'reconeix i garanteix' a les 'nacionalitats i regions' que integren aquella”.

"Només de manera impròpia es podria entendre que aquests drets històrics són també, jurídicament, fonament de l'autogovern de Catalunya, ja que en el seu expressament abast constitucional únicament poden explicar l'assumpció estatutària de determinades competències en el marc de la Constitució, però mai el fonament de la existència en dret de la Comunitat Autònoma de Catalunya i del seu dret constitucional a l'autogovern", van indicar els magistrats.

I van afegir que "els drets, institucions i tradicions" al·ludits a l'Estatut, "lluny de fonamentar en sentit propi l'autogovern de Catalunya, deriven la seva rellevància constitucional del fet de la seva assumpció per la Constitució i, des d'ella, fonamenten, en termes constitucionals , el sistema institucional i competencial instaurat amb l'Estatut d'Autonomia".

UNA BILATERALITAT "IMPOSSIBLE"

En aquest context, també han sentenciat que "la translació del principi de bilateralitat a la relació de la Generalitat amb l'Estat espanyol seria constitucionalment impossible, ja que la part només es pot relacionar amb el tot en termes d'integració i no d'alteritat".

"Fins i tot en l'única relació possible, la de la Generalitat amb l'Estat 'central' o 'general'", han aprofundit, "aquesta relació, a més de no ser excloent de la multilateralitat, com el mateix precepte impugnat reconeix, no cal entendre-la com expressiva d?una relació entre ens polítics en situació d?igualtat".

"Com que aquest tribunal ha constatat des dels seus primers pronunciaments, l'Estat sempre ostenta una posició de superioritat respecte de les comunitats autònomes", han dit.