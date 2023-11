La violència vista a les protestes a Ferraz aquesta setmana ha posat entre les cordes molts sectors de la dreta, que protestaven per amnistiar els manifestants que van protagonitzar els actes violents a Barcelona mentre replicaven els seus actes. La incoherència entre el discurs i les accions dutes a terme han impulsat molts sectors de la dreta a buscar caps de turc per desfer-se de la culpabilitat, creant la figura de l'"infiltrat".

A les xarxes socials, molts comptes de dretes estan denunciant que a les manifestacions de Ferraz es van colar persones per rebentar-la des de dins i corrompre el missatge que es volia projectar, sense reconèixer que tenen l'enemic dins. Segons les dades ofertes per la Policia Nacional, els violents eren ultres d'ultradreta de grups com Espanya 2000, Bastió Frontal, Llar Social o Ultrasur. Alguns d'aquests grups es consideraven extints per part de les forces de seguretat, però van ressuscitar per incendiar el centre de Madrid.

Però les dades ofertes per la Policia Nacional no han convençut la dreta més ultra, perquè seria com reconèixer que ells són el problema. Per això, alguns perfils han iniciat campanyes de desinformació a través de les xarxes socials. Truca especialment un vídeo publicat a Tiktok pel compte @ elfacu_1, que assegura que els infiltrats a les manifestacions de Madrid eren.... CDR ! Un gir dels esdeveniments que ningú no esperava.

Captura de pantalla 2023 11 09 171716

"Què us semblen les manifestacions en contra de l'amnistia i en contra de Pedro Sánchez?" , comença afirmant el tiktoker al vídeo. "M'estan informant... se senten rumors que gent que viu a Barcelona està veient com grups en cotxes plens, furgonetes i minibusos s'estan desplaçant des de Barcelona a la capital per rebentar tot aquest tipus d'actes", continua, citant rumors i informacions que només existeixen al cervell.

"S'infiltren fent-se passar per ultradretans amb banderes d'Espanya per fer que semblin manifestacions violentes" , continua relatant l'intrèpid pensador de TikTok.

L'home continua relatant les seves sospites: "Fa malament que justament ara s'estiguin desplaçant a Madrid gent pagada pels CUP, els CDR o pagada pel Govern infiltrat que es facin passar per grups ultradretans-franquistes".

Aquest vídeo és un dels molts que els grups d'ultradreta estan difonent per canals com TikTok o Telegram , on intenten crear un ambient de descrèdit generalitzat que ajudi a introduir millor missatges que, a priori, semblen absurds. I de vegades ho aconsegueixen. Un dels primers comentaris en resposta a aquest vídeo és: “La veritat és que té sentit el que dius”.