La investigació del tret a la cara a l'expolític Alejo Vidal-Quadras apunta que l'autor és un home que, després de detonar la seva arma, va fugir del lloc muntant-se en una moto conduïda per una altra persona, de qui se sospita que és una dona coberta amb un casc.

A més, segons han indicat fonts policials, s'estudia com a hipòtesi que l'atac s'ha produït amb l'intent de robatori de rellotges per part d'una banda especialitzada.

Alejo Vidal-Quadras (PP), Vicepresident del Parlament Europeu

Segons les primeres indagacions, l'home es va acostar a Vidal-Quadras a peu cobert amb un casc a l'altura del número 40 del carrer de Núñez de Balboa, al districte madrileny de Barri de Salamanca, i va obrir foc contra ell, que va resultar ferit en rebre un únic tret a la cara, concretament a l'alçada de la barbeta.

Posteriorment, l'autor de l'intent d'homicidi va abandonar a peu l'escena fins a arribar a una moto, on sembla que l'esperava al vehicle una altra persona còmplice, que pot ser una dona, i tots dos van fugir.

Les indagacions del succés han estat assumides pels investigadors del Grup d'Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid, mentre que a la zona s'han desplegat també especialistes de la policia científica per demanar possibles indicis. De moment, els treballs se centren a identificar l'autor del tret i l'acompanyant que va col·laborar en la fugida.

Els sanitaris del Samur-Protecció Civil han acudit per atendre l'exeurodiputat del PP, de 78 anys, que n'estava conscient i ha estat traslladat en ambulància amb preavís d'ingrés a l'Hospital Gregorio Marañón.

La supervisora de guàrdia del Samur, Mariluz Sabín, ha explicat en un vídeo difós per Emergències Madrid que els efectius mèdics han comprovat que Vidal-Quadras presentava una ferida de bala a la regió facial, amb entrada en principi per l'angle mandibular dret i sortia per l'esquerre. A més, ha detallat que estava "estable hemodinàmicament".

UNA HORA ABANS CRITICAVA EL PACTE PSOE-JUNTS



Una hora abans del que va passar, el mateix Vidal-Quadras publicava a la xarxa social 'X' un comentari contra el contingut de l'acord segellat a Brussel·les pel PSOE i Junts que aplana la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

"Ja s'ha acordat l'infame pacte entre Sánchez i Puigdemont que tritura a Espanya l'Estat de Dret i s'acaba amb la separació de poders. La nostra Nació deixarà així de ser una democràcia liberal per convertir-se en una tirania totalitària. Els espanyols no ho permetrem" , ha escrit.

Alejo Vidal-Quadras va ser president del PP de Catalunya des del 1991 al 1996 i va ser apartat per la direcció nacional del partit després del Pacte del Majestic amb CiU. El seu destí va ser llavors el Parlament Europeu, on va ser elegic europarlamentari en el període comprès entre 1999 i 2014, arribant a ser vicepresidenta de l'eurocambra.

Tot i això, el gener 2014 va anunciar que deixava de militar al PP, atès que mantenia una postura crítica amb l'expresident del partit Mariano Rajoy, i va passar a enrolar-se a Vox, on va ostentar la presidència provisional i va ser cap de llista a les eleccions europees d?aquell any, sense obtenir representació. El 2015 també es va donar de baixa de la formació dirigida per Santiago Abascal.