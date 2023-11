L'Associació Professional del Cos Superior d' Inspectors d'Hisenda de l'Estat (IHE) ha expressat aquest dijous el seu rebuig "frontal i absolut" als acords per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, ja que, entre aquests acords, "s'entreveu de manera clara i evident la ruptura del règim constitucional actual, en diverses matèries, entre les quals hi ha la matèria financera”.

L'associació ha criticat aquests acords que, sota el reconeixement d'una singularitat històrica, reivindiquen la cessió de la totalitat dels tributs que es paguen a Catalunya, exigint al PSOE que adopti les mesures que permetin l'autonomia financera i la revisió de l'actual model de finançament de la comunitat autònoma esmentada.

Per a aquesta associació, l'exigència de la cessió del rendiment podria implicar la cessió de totes les competències, incloses les que avui exerceix l'Agència Tributària a Catalunya, per la qual cosa el seu col·lectiu es veuria greu i directament afectat, com ho estaran altres col·lectius pertanyents altres cossos de l'Administració General de l'Estat".

Aquesta agrupació de professionals ha incidit que aquesta situació implica "sense cap dubte la ruptura de l'article 14" de la Constitució sobre la igualtat entre tots els espanyols, ja que permet "de fet" l'existència de "comunitats autònomes de primera i comunitats" de segona, així com la vulneració de la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics, consagrada a l'article 9 de la Carta Magna”.

L'associació ha emmarcat aquestes reclamacions als pactes d'investidura que ha aconseguit el PSOE de Pedro Sánchez amb altres formacions polítiques, com Junts, dels quals s'extreu, segons els inspectors, "l'abús de poder i les institucions de l'Estat que tenen com a única finalitat servir els interessos generals de tots els espanyols, i deriven en un tracte de favor, sense cap empara legal, cap a una part dels espanyols que resideixen en un territori de la nació”.

Per tot això, des de IHE han fet una crida "urgent a la recuperació de la racionalitat, del sentit comú, dels principis que inspiren el nostre règim constitucional i de la cerca de consensos polítics estables que aconsegueixin la unitat, s'allunyin de la confrontació i representin, en última instància, la gran majoria de la nació espanyola”.