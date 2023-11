El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre

Foment del Treball ha celebrat que l'acord entre PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez com a president del Govern inclogui un pla per promoure el retorn a Catalunya de la seu social de les empreses que van canviar la seva ubicació "a altres territoris els últims anys" .

En un comunicat de dijous, la patronal ha afegit que "la condició necessària per al retorn de les empreses" a Catalunya és la suma de l'estabilitat i la seguretat jurídica.

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha insistit en la necessitat del retorn d'aquestes companyies “perquè és a Catalunya on han de ser”.