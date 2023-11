Arxiu - Víctor Mora en un Ple de Diputació. - DIPUTACIÓ DE CADIS - Arxiu

El secretari general del PSOE de Cadis i diputat nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciat i condemnat l'agressió patida aquest dijous al matí per l'exalcalde de Sanlúcar de Barrameda i actual tinent d'alcalde, Víctor Mora , "a mans d'un individu que ja ha estat detingut i posat a disposició judicial”. En aquest sentit, ha afirmat que “davant actes intolerables són fruit del clima de crispació social que ha generat la dreta ultra”.

Segons ha explicat en una nota, l'agressió s'ha produït davant d'un bar on hi havia nombrosos testimonis de l'empenta per l'esquena que va rebre el dirigent socialista fent-lo caure a terra. L'agressió ha vingut acompanyada per crits de “traïdor” i “us esteu carregant Espanya”.

Ruiz Boix ha demanat "a tots els demòcrates que condemnin qualsevol tipus de violència o assetjament" i ha fet una "crida a les forces polítiques perquè se sumin a la condemna d'aquest tipus de conductes inacceptables que se situen fora de la democràcia.

"El PP sabrà si es deixa arrossegar pels sectors més reaccionaris de la societat, el PP sabrà si se sotmet a aquests marcs conceptuals que utilitza Ayuso sobre la dictadura que és el mateix llenguatge que usen els extremistes en les seves proclames de carrer", ha afirmat .

Ruiz Boix ha assegurat que fa "molt temps que reben insults i atacs, molts d'ells a les xarxes socials també perquè creuen que queden impunes, però el PSOE protegirà la seva militància, la reedició del Govern de coalició progressista és un fet davant d'això que van dir les urnes el 23J i esperem que es rebaixin els ànims dels exaltats que hauran d?acceptar que la democràcia sempre s?obre pas».

Segons el parer del màxim dirigent dels socialista a la província de Cadis, "aquest tipus d'episodis lamentables no són només un atac dirigit contra el PSOE, sinó contra la democràcia que intenten debilitar i la Constitució que diuen defensar però no deixen de violentar" .