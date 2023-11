Arxiu - Allunyo Vidal-Quadras

Alejo Vidal-Quadras , que ha estat disparat a la cara aquest dijous a Madrid, ha aconseguit sortir conscient de l'intent d'assassinat i segons han afirmat fonts policials, ha afirmat que darrere d'aquesta acció hi ha el règim de l'Iran. La informació acaba de ser confirmada per La Ser .

Testimonis de l'atac a Alejo Vidal-Quadras, tirotejat aquest matí a la cara a l'altura del número 40 del carrer Núñez de Balboa, han traslladat a Europa Press que el polític va assegurar no conèixer el seu agressor mentre que havia preguntat "amb dificultat " "si tornaria" el tirador una vegada estava sent auxiliat per un vianant, que li ha tapat la ferida amb el seu jersei.

"A qui li han disparat ha parlat. Ens ha preguntat a veure si tornaria. Hi havia un noi tapant-li la ferida però l'home parlava preguntant a veure si tornaria", han explicat alguns testimonis.

Diverses persones han vist fugir l'agressor amb un casc negre, primer allunyant-se del lloc dels fets caminant i després corrent. Dos treballadors d'una empresa de reforma han estat testimonis dels minuts posteriors a l'agressió en trobar-se al número davant del del succés, recolzats en una furgoneta. Vidal-Quadras "s'ha quedat al contenidor, dret, i un noi, estava tapant-li la ferida. El noi estava en màniga curta i estava perdut de sang", han explicat.

Els mateixos treballadors han confirmat que la policia ha trigat "quatre minuts" a arribar i no han pogut veure com l'agressor "s'anava caminant de pressa al principi" , amb un casc negre al cap, "i després ja ha començat a córrer per la vorera" fins a una moto en què ha fugit.

Cap d'aquests dos testimonis que eren a la zona era conscient que s'havia disparat un tret per arma de foc. "Un noi ha cridat 'el del casc, el del casc, ha estat el del casc'. Aleshores és quan ja han dit que portava una pistola", ha descrit un dels treballadors, el company del qual "ha sortit darrere seu uns deu o dotze metres". Quan ha estat conscient que podia portar una arma ha deixat la persecució.

Els dos companys han sentit el xut, encara que sense entendre què era. Sí que han pogut fer una lleugera descripció del tirador, un home "prim" que no ha pronunciat paraula. "L'oncle ha arribat, li ha enganxat el tret així i se n'ha anat", ha relatat.

Vidal-Quadras "anava amb xandall, normalet, amb una gorra". En aquell moment desconeixien que es tractava de l'expolític, que havia quedat "subjecte al contenidor". "Amb dificultat, l'única cosa que ha dit és 'a veure si tornarà', és l'única cosa", han indicat.