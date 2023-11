Diversos presidents autonòmics del PP han confirmat aquest dijous que acudiran als tribunals després de l'acord que han subscrit el PSOE i Junts i que consideren una "traïció" i un "cop" a la democràcia. A més, han animat a protestar aquest diumenge als carrers de les capitals de tot Espanya per deixar clar que "Espanya no es rendeix".

Arxiu - (ID) El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno; el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el president del PP, Alberto Núñez Feijóo; la portaveu del PP al Co - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , i els seus barons han sortit en tromba després de l'acord per a la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez, que inclou una llei d'amnistia per als implicats en el procés i que a més admet casos de 'lawfare ', una expressió que fa referència a l'ús abusiu de la justícia amb fins polítics.

A més, els populars han difós aquest dijous en xarxes socials el hashtag #EspañaNoSeRinde , del qual se n'han fet ressò els càrrecs en xarxes socials. Paral·lelament, 'Génova' ha llançat un vídeo recopilant les declaracions de Sánchez i denunciant la "mentides" i "cessions" de Sánchez per "mantenir-se en el poder" que acaba amb el missatge amb què Feijóo ha posat fermall final a la seva compareixença aquest dijous: "Nosaltres no ens rendirem, no fallarem els ciutadans del nostre país, tots els espanyols".

ASCO, DISPOSAT A ANAR TAMBÉ ALS TRIBUNALS EUROPEUS



El president d'Aragó, Jorge Azcón , considera que amb l'acord del PSOE amb els independentistes "es consumeixi el cop" i un "greuge", per la qual cosa ha deixat clar que els aragonesos no es rendiran en defensa de la seva comunitat i de la democràcia.

Així, ha dit que no es "callaran" i ha anunciat accions als tribunals i als diferents parlaments. "Acudirem al Tribunal Constitucional i als tribunals europeus. Debatrem als parlaments. Explicarem a la comunitat internacional l'atac que s'està perpetrant a la nostra democràcia", ha proclamat Azcón, que fa diversos dies que truca a mobilitzar-se de forma pacífica contra l'amnistia.

De la mateixa manera, el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco , ha assegurat que Sánchez "ha pagat un preu massa alt per mantenir-se cargolat a la butaca de la Moncloa". Dit això ha avançat que la seva regió recorrerà davant del TC la Llei d'Amnistia "per defensar la igualtat de tots els espanyols" perquè "la desigualtat i la impunitat són els fonaments sobre els quals s'aixeca un acord infame i vergonyós".

MIRES: "DIEM ALT I CLAR QUE ESPANYA NO ES RENDEIX"



El murcià Fernando López Miras , que ha dit diverses vegades que recorrerà la llei d'amnistia al minut següent de ser aprovada, ha afirmat que "no hi cabia humiliació més gran" perquè Pedro Sánchez "ha empassat amb tot". Al seu entendre, per set vots dels independentistes, no es pot "genollar tots els espanyols" només per continuar sent president.

Per això, ha animat a protestar al carrer. "Diem alt i clar a Pedro Sánchez que Espanya no es rendeix. Per això, ens concentrem aquest diumenge a tot Espanya en defensa de la igualtat de tots els espanyols i en contra de l'amnistia", ha declarat, per convidar a sumar-se a aquesta protesta a la seva ciutat el dia 12 davant de la Catedral.

La presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola , ha garantit que la seva comunitat "defensarà la igualtat dels espanyols i els interessos dels extremenys costi el que costi", alhora que ha exigit la convocatòria urgent de la Conferència de Presidents davant dels pactes del PSOE de Sánchez i l'independentisme català.

PROHENS: "ENS TINDRAN DAVANT"



Des de Balears, la seva presidenta, Marga Prohens , ha afirmat que Pedro Sánchez "ha creuat totes les línies vermelles, sense cap límit, sense cap pudor, en un camí de no retorn" contra l'Estat de Dret i contra la Constitució. "No ha estat una negociació, ha estat una rendició del PSOE. Ens tindran al davant", ha advertit.

Per part seva, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha carregat contra el "xec en blanc" de Pedro Sánchez a l'independentisme i ha exigit al PSOE "reaccionar abans que no hagi tornada enrere".

Ho ha fet en una compareixença a la seu del Govern regional. Abans, a Antena 3, Ayuso --que ja havia anunciat que portarà als tribunals qualsevol tracte de favor de Sánchez amb Catalunya-- ha acusat també el PSOE de pretendre "colar una dictadura per la porta del darrere" amb l'amnistia com a teló de fons. És més, ha advertit que els socialistes estan "tangant Brussel·les".

Per part seva, el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda , ha censurat que el Partit Socialista renunciï que Espanya sigui "un país igualitari" amb el seu acord amb Junts, amb el qual "l'independentisme ho aconsegueix tot". Segons ha afegit, Carles Puigdemont i els independentistes "aconsegueixen tot el que volien" i el líder del PSOE "l'únic que volia", que era "seguir al poder".

"¡No tot s'hi val! L'acord entre PSOE i Junts és vergonyant i humiliant", ha proclamat en xarxes socials el PP andalús que dirigeix Juanma Moreno, que convida també a secundar aquestes protestes a les vuit capitals andaluses.

"NO ENS CALARRAN"



La invitació a sortir al carrer el dia 12 ha vingut de més territoris. Així ho ha fet a xarxes socials la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga , en demanar als ciutadans anar diumenge a la Plaça Pombo de Santander. "No ens callaran!" ha asseverat.

El vicepresident de les Canàries, Manuel Domínguez , ha assenyalat després d'aquest pactes entre el PSOE i Junts que avui "és un dels pitjors dies de la història més recent d'Espanya". "Davant d'això, des del Partit Popular, hem demanat als ciutadans que surtin al carrer diumenge que ve, 12 de novembre", ha declarat en una entrevista aquest dijous.

De la mateixa manera, el secretari general del PP d'Astúries, Álvaro Queipo , ha realitzat aquest dijous una crida als asturians perquè participin en la concentració de la Plaça d'Espanya d'Oviedo per expressar el rebuig dels asturians "contra el atac més gran" perpetrat per Pedro Sánchez.