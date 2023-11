Associacions de jutges i fiscals han expressat la seva "profunda preocupació" per l'acord tancat aquest dijous pel PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez president del Govern --que inclou una amnistia estesa fins als suposats casos de 'lawfare' i preveu emprendre'' accions de responsabilitat" contra els responsables dels mateixos--, en considerar que "hi ha un risc evident de fer fallida la democràcia".

Les quatre associacions judicials --l'Associació Professional de la Magistratura (APM), l'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) i Fòrum Judicial Independent (FJI)-- han signat un comunicat conjunt on posen el focus a "les referències al 'lawfare' o 'judicialització de la política' i les seves conseqüències" per expressar el seu "rebuig".

Expliquen que "el text de l'acord aconseguit conté explícites referències a la possibilitat de desenvolupar comissions d'investigació en seu parlamentària a fi de determinar la presència de situacions de judicialització de la política, amb les conseqüències que, si escau, poguessin donar lloc a accions de responsabilitat o modificacions legislatives".

"Això podria suposar, a la pràctica, sotmetre a revisió parlamentària els procediments i decisions judicials amb evident intromissió en la independència judicial i fallida de la separació de poders" , indiquen.

Davant d'això, responen que "els jutges han d'estar sotmesos únicament a l'imperi de la llei, ja que així ho estableix expressament l'article 117.1 de la Constitució".

Així, denuncien que "aquestes expressions, així que trasllueixen alguna desconfiança en el funcionament del Poder Judicial, no són acceptables". "El Poder Judicial a Espanya és independent, no actua sotmès a pressions polítiques i disposa d´un sistema de garanties jurisdiccionals que aparta el risc que s´apunta", afirmen.

"ESTEM EN UN MOMENT MOLT CRÍTIC"



Per part seva, Sergio Oliva, membre del comitè nacional de l'AJFV, ha estat l'encarregat de mostrar la seva "més profunda preocupació amb part del contingut de l'acord".

"En aquest acord, s'estableix la creació de comissions de recerca per part del Congrés dels Diputats que determinaran si els jutges i cossos i forces de seguretat de l'Estat han incorregut en manipulació davant dels partits independentistes", ha assenyalat.

Oliva ha defensat que "l'únic que han fet els jutges a Espanya els últims anys ha estat complir estrictament la llei". "Aquest és el pecat", ha lamentat, en declaracions recollides.

Així, ha reclamat que es respectin la separació de poders i la independència judicial, advertint que "estem en un moment molt crític" perquè "hi ha un risc evident de fer fallida la democràcia".

"COP DE GRÀCIA AL SISTEMA CONSTITUCIONAL"



Per part seva, la Comissió Executiva de l'Associació de Fiscals (AF) ha mostrat mitjançant un comunicat la seva oposició més ferma a l'acord d'investidura ja que preveu aquestes comissions d'investigació sobre actuacions judicials. Entenen que és “un atac sense precedents a la independència judicial que es tradueix en un absolut menyspreu a l'Estat de Dret”.

"És inadmissible la utilització del terme 'guerra judicial' (lawfare) utilitzat a l'acord, en tractar-se d'un concepte que no té encaix en el nostre ordre constitucional vigent", subratlla el text de l'associació majoritària de la carrera fiscal.

La Unió Progressista de Fiscals (UPF) també ha volgut mostrar a través d'un comunicat el seu "absolut rebuig" a les referències incloses a l'acord sobre 'lawfare', i ha asseverat que és "inadmissible la possible creació de comissions d'investigació a la seu" parlamentària sobre actuacions judicials, ja que pervertiria completament el sistema constitucional de separació de poders”.

"Els jutges i tribunals estan únicament sotmesos a l'imperi de la llei i les seves resolucions tan sols han de ser revisables per mitjà dels recursos jurisdiccionals legalment previstos, sense que hi hagi cap supervisió per cap altre poder de l'Estat", afegeix.

En la mateixa línia, el portaveu de l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF), Salvador Viada, ha manifestat a aquesta agència de notícies que l'acord entre les dues formacions "és molt greu" i suposa implícitament "un canvi de model constitucional" perquè es busca el reconeixement de les aspiracions independentistes mitjançant una negociació acceptant fins i tot la figura d'un mediador.

Per a Viada, el text "és un cop de gràcia al sistema constitucional espanyol" i la llei d'amnistia que se'n sortirà, "una conseqüència lògica del concepte de canvi de règim polític que volen PSOE i Junts".

Ha destacat així mateix que la menció de les comissions d'investigació que arrencaran al Congrés per analitzar responsabilitats en possibles casos de 'lawfare' és "lesiva per a l'Estat de Dret" però alhora "conseqüent" amb la idea que va existir "una il·legitimitat per part de l'Estat per perseguir" determinats delictes: "Però és que els jutges i fiscals van actuar com havien d'actuar".

Finalment, ha indicat que, si la Justícia a Espanya està polititzada, "és per culpa entre altres de PSOE i de Junts", i ha assenyalat que el partit de Carles Puigdemont "no ha proposat a la vida un canvi de paradigma per triar al fiscal general de l'Estat o als vocals del Consell General del Poder Judicial: "La politització existeix, però extreure'n la il·legitimitat de les condemnes del 'procés' és un excés i una hipocresia que no s'ha d'acceptar", ha conclòs.