Sánchez, en una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

L' acord del PSOE amb Junts per Catalunya es va signar dijous passat 9... però la realitat és que el treball a l'ombra per configurar el govern de coalició per a la propera legislatura fa temps que es cuina.

Tal és així que segons avança The Objective, la intenció de Pedro Sánchez és presentar el seu govern la setmana que ve, dimecres 15, amb menys carteres que les que hi havia a la legislatura passada.

Falta saber el nombre de ministeris que rebrà el principal soci del PSOE, Sumar, que aspira a 3 o 4 carteres; la formació de Yolanda Díaz substitueix Podemos en aquest sentit.

De la mateixa manera, cal veure qui assumeix carteres fonamentals com Economia , mentre que també s'esperen novetats a Interior, Cultura i Indústria.



Un altre dels canvis que s'esperen serà el del portaveu de l'executiu, ja que, a la majoria de quinieles, Isabel Rodríguez no segueix.