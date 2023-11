González, en un moment de la reflexió. Foto: Fundació Felipe González

El mateix dia que s'anunciava l'acord entre Junts per Catalunya i el PSOE que aplana el camí per a un nou govern de Pedro Sánchez, l'expresident del govern i referent socialista, Felipe González, reflexionava sobre el pacte en un vídeo penjat al portal de fundació.

Després de condemnar els actes violents que estan patint les seus del partit a Espanya (i fins i tot a Brussel·les), González va dir que "la governabilitat del nostre país no ha de passar per un acord entre el PSOE i els partits independentistes" recordant que 2 de cada 3 vots a les eleccions de juliol van ser per al PSOE o el PP. "Els ciutadans han votat centralitat", va afegir.

L'expresident també va criticar que es pacti una amnistia ad hoc "amb els beneficiaris de la mateixa". En la seva reflexió diu que els " partits independentistes no són progressistes " i que el que va passar l'1 d'octubre del 2017 va ser "un intent seriós d'acabar amb la legalitat" .

"El canvi de posició del PSOE respecte a l'amnistia no es justifica ", afegeix, recordant que va recolzar els indults perquè una cosa és "perdonar" el que s'ha fet i una altra "demanar perdó a Puigdemont i Esquerra". Per això, carrega amb contundència contra "el fons i la forma d'aquest procés".

Sobre la figura del mediador internacional que han acordat PSOE i Junts apunta que "no acceptaré que vingui algú a fer de suposat mediador del conflicte", mostrant-se partidari de "mantenir la posició tradicional del partit". "Trencar la Constitució per la via del darrere, com pretenen els socis del Govern, aquí m'hi trobaran en contra", ha apuntat.



EL VÍDEO DE LES REFLEXIONS DE L'EXPRESIDENT DEL GOVERN