Coalició Canària / @EP

En les últimes hores, el PSOE ha aconseguit un acord amb Coalició Canària perquè se signi pròximament al Congrés dels Diputats. Amb aquest pacte, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, obté el suport més ampli previst per a la seva investidura, amb un total de 179 vots, segons avança The Objective . A la primera votació que es durà a terme la setmana que ve, el candidat a la investidura comptarà amb els 121 vots del PSOE, 31 de Sumar, set de Junts, set d'ERC, sis d'EH Bildu, cinc del PNB, un del BNG i un altre de CC.

La signatura d'aquest acord es durà a terme després de la programada per a aquest divendres amb el PNB, amb la particularitat que no serà el president del Govern, Pedro Sánchez, qui estampi la signatura al document que compromet la governabilitat, sinó que serà la vicesecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, que rubriqui el pacte amb CC.

POR A LES ILLES PER LA REACCIÓ AL PP

Tot i això, l'acord adquireix una rellevància particular per a Moncloa al possibilitar la ruptura de l'aliança territorial del PP a les illes. Conscient d'aquesta situació, el Govern ha estat negociant amb el president canari, Fernando Clavijo , des d'abans de l'estiu per establir canals de diàleg que permetin avançar en una aliança, malgrat el pacte de govern existent amb el PP a les Illes Canàries.

Tot i això, les tensions entre les dues formacions van trencar l'acord, per la qual cosa els socialistes van aprofitar per negociar de forma discreta amb CC i així arribar al pacte amb èxit. Fonts del PSOE assenyalen que aquest pacte permet avançar en l'anomenada "agenda canària", encara que mantenen amb reserva el contingut de l'acord per evitar que la divulgació pública el pugui descarrilar.

A Moncloa, el caracteritzen com un acord "sensible" a causa de la possibilitat que el PP amenaci de trencar el govern canari a causa del suport de CC a Pedro Sánchez.