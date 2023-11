L´accés al´Audiència Nacional. Foto: Europa Press

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha recorregut la interlocutòria del jutge de l'Audiència Nacional que acordava dirigir la investigació sobre Tsunami Democràtic contra Carles Puigdemont perquè considera que aquest tribunal especial "no és competent" per a aquesta causa perquè no s'aprecien indicis de terrorisme sinó de desordres públics. A més, indica que els indicis contra Puigdemont són "insuficients".

Segons informa el Ministeri Públic, el recurs d'apel·lació ha estat interposat aquest divendres 10 de novembre i s'hi explicita que les actuacions dutes a terme en el marc de la investigació a Tsunami, que van arrencar fa quatre anys, "no han llançat elements que permetin sostenir l'existència d'una organització o grup criminal, ni tampoc el caràcter terrorista que és el que justificaria la competència de l'AN".

El fiscal del cas, Miguel Ángel Carballo, incideix que els fets recollits a la causa no acrediten l'existència de jerarquies, ni distribució de funcions entre els investigats, ni l'existència d'un òrgan directiu, ni tampoc la perpetració concertada de diferents fets delictius , requisits necessaris, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, per valorar que hi va haver una organització criminal.

"Ni una sola d'aquestes dades concorre en les actuacions. Però és que la mera concurrència de diverses persones en unes actuacions no permet per si mateix parlar tampoc de grup criminal", explica.

Així, considera que els únics fets delictius que es dedueixen del que ha actuat en la causa serien els duts a terme a l'aeroport del Prat i al lloc fronterer de la Jonquera, constitutius de desordres públics greus, després de la derogació de la sedició.

D'altra banda, indica sobre la formalització de la imputació de Puigdemont que "els indicis que es consignen resulten insuficients per fer-ho" i destaca que a l'informe policial que recapitula el que s'ha investigat no se li dedica cap apartat ni se li atribueixen fets concrets en relació amb activitats delictives relacionades amb Tsunami.

"Examinats els fonaments en aquest sentit de la resolució impugnada, és clar que dels mateixos no es pot establir cap conjectura respecte de la responsabilitat penal en el present procediments de la persona esmentada", apunta.

Afegia al jutge que hagi decidit anar contra Puigdemont i en canvi no formalitzi imputació contra l'exvicepresident català Oriol Junquera o contra el llavors president català Quim Torra quan els acusa de “promocionar” la plataforma. I critica també que citi com a testimoni Arnaldo Otegui, líder de Bildu.

El fiscal analitza el paper de cadascun dels imputats i destaca del cas de l'exdiputat Xavier Vendrell que els indicis són "dèbils", i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que "no està acreditat en absolut (...) tasques de coordinació de la plataforma".