El Tribunal de Comptes (TCu) ha rebutjat aquest divendres suspendre el judici previst per al proper 17 de novembre per les despeses de l'1-O i l'acció exterior contra 35 exalts càrrecs catalans, desestimant així la petició que li havien realitzat la defensa del expresident de Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont , i dels exconsellers Lluis Puig, Toni Comín i Clara Ponsatí.

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, compareix en una roda de premsa per explicar els detalls de l'acord d'investidura amb el PSOE, al Parlament Europeu, el 9 de novembre del 2023, a Brussel·les (Bèlgica). PS

La defensa es basava en la jurisprudència establerta per la sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) 3746/2020, de 10 de novembre, que assenyala que “el Tribunal de Comptes no es pot pronunciar en cap cas sobre la responsabilitat comptable derivada de una conducta presumptament delictiva mentre no hi hagi una resolució penal ferma que declari si, en efecte, es tracta de fets constitutius de delicte".

Així, ha recordat que tant en el cas de Puigdemont com dels seus exconsellers el procediment penal que se segueix en contra al Suprem pel 'procés' encara no s'ha acabat. Això és perquè romanen pròfugs de la Justícia i això ha impedit que se'ls prengui declaració indagatòria --pas previ a concloure sumari--, excepte en el cas de Ponsatí, que roman a l'espera que la Sala Penal confirmi la conclusió del mateix.

La defensa ha considerat "preocupant" que "es vulgui continuar amb un judici de responsabilitat comptable coneixent-se que encara està pendent el procediment penal del qual podran o no deduir-se les corresponents responsabilitats comptables", adduint fins i tot que seria "una despesa indeguda de recursos públics" celebrar el judici.

Tot i això, la consellera ha rebutjat suspendre la vista oral indicant que la qüestió plantejada per Puigdemont i els seus exconsellers no és nova, perquè ja es va ventilar en l'audiència prèvia celebrada el 16 de desembre passat i va ser desestimada.

Així, es remet a allò raonat llavors, insistint que no és procedent suspendre'l, per aplicació del principi de compatibilitat entre les jurisdiccions penal i comptable.

En una altra resolució, la consellera ha respost rebutjant igualment la petició formulada per Societat Civil Catalana (SCC) perquè se li permetés fer les seves conclusions de forma oral. El TCu ha ratificat la seva decisió que aquestes es presentin per escrit després del judici.

EL JUDICI DEL 17 DE NOVEMBRE



La vista està fixada per a les 11.00 hores de divendres que ve. Tot i això, encara hi ha la possibilitat que aquestes o altres defenses tornin a demanar la suspensió però agafant-se aquesta vegada a la futura amnistia, una vegada registrada la proposició de llei al Congrés dels Diputats.

Durant el judici, que està previst que duri un sol dia, es realitzarà la pràctica de les proves d'interrogatori de part i testificals, entre les quals Puigdemont --no com a testimoni, sinó com a part--.

Fonts de l'òrgan fiscalitzador consultades necessiten que, tot i que els encausats no tenen obligació de comparèixer, atès que els poden representar les defenses, el cas de Puigdemont és diferent perquè a l'audiència prèvia la consellera va accedir a citar l'expresident a petició d'una altra defensa.

Les mateixes fonts apunten que es dóna per fet que la citació de Puigdemont és presencial perquè fins ara el seu advocat no ha comunicat cap impossibilitat per acudir al TCu ni ha sol·licitat que comparèixer per videoconferència.

S'espera, a més, que aquell dia es doni per presentada la prova documental i que les conclusions siguin aportades després per les defenses i les acusacions --en aquest cas exercides per la Fiscalia i la Societat Civil Catalana--.

FISCALIA RECLAMA 3,1 MILIONS



Cal recordar que en aquesta causa la Fiscalia reclama 3,1 milions d'euros de manera conjunta i solidària als 35 encausats després de rebaixar les estimacions inicials del mateix TCu, que havia previst una responsabilitat comptable d'uns 9,5 milions d'euros. Societat Civil Catalana, per la seva banda, reclama 5 milions d'euros a 11 excàrrecs del Govern inclosos a la llista del Ministeri Públic. Els encausats ja han aportat una fiança de cara al judici per evitar embargaments.

Entre els 35 noms consta --a més de Puigdemont i el seu ex 'número dos' Oriol Junqueras-- el de l'expresident català Artur Mas, que ja va ser condemnat pel mateix Tribunal de Comptes a tornar a la Generalitat una mica més de 4,9 milions d'euros (als quals s'hi va sumar més d'un milió d'euros en concepte d'interessos) per l'organització de la consulta independentista del 9 de novembre del 2014.

A la llista també hi figuren ex consellers condemnats pel Suprem, com Raül Romeva i Jordi Turull; exconsellers que resideixen a l'estranger, com Toni Comín i Lluís Puig; exdelegats de la Generalitat a l'estranger, com els dels Estats Units, França, Itàlia i Portugal; i delegats a l'exterior que encara romanen al càrrec, com Marie Katinka (Alemanya) i Eric Hauck (països del sud-est d'Europa).

Així mateix, estan encausades nou persones que van ser processades pel Jutjat d'Instrucció Número 13 de Barcelona a la causa oberta pels preparatius del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017. Destaquen l'exsecretari general de la Presidència del Govern Joaquim Nim; l'exsecretari de difusió de Presidència Antoni Molons; l'exsecretari general de Treball Josep Ginesta; i l'exdirector del Diplocat Albert Royo.

La Fiscalia va precisar en el seu escrit, al qual va tenir accés Europa Press, que la part de la demanda dedicada a les despeses de l'1-O "compleix la comanda realitzada per la Sala Segona del Tribunal Suprem" en condemnar per malversació Junqueras i els ex consellers Romeva, Bassa i Turull. També va incloure a la seva demanda tres "rebels": Puigdemont, Comín i Puig.

Pel que fa a la part de la demanda relativa a les despeses de l'acció exterior, el Ministeri Fiscal va incloure tant els viatges realitzats per l'expresident i els exconsellers com les despeses efectuades per les diferents delegacions de la Generalitat a l'estranger i les diverses activitats del 'Diplocat', tant aquelles destinades a promocionar el procés sobiranista com una altra sèrie de despeses.