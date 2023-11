Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil, d'esquena, al costat d'un vehicle oficial

L' Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha denunciat l'expulsió de l'Institut Armat del País Basc per l'acord d'investidura signat entre PSOE i PNB en què es recull la cessió de més competències a l'Ertzaintza en matèria de ports i delictes ambientals que fins ara investiga el Seprona. També es fa esment de l'accés a bases de dades policials, sobre ciberseguretat o la incorporació de la policia basca a la taula de valoració de l'amenaça terrorista.

L'acord subscrit aquest divendres recull que l'Ertzaintza passarà a tenir al Port de Bilbao la responsabilitat en els plans de suport operatius en infraestructures crítiques, inclosa la zona restringida, tal com estableix el pacte subscrit entre el PSOE i el PNB per investir Pedro Sánchez com a president i donar estabilitat al Govern.

Aquest acord reforça, a més, l'Ertzaintza "com a Policia integral" i impulsa la seva presència en fòrums estatals i internacionals, a més de facilitar-ne l'accés a informació en matèria de delinqüència, també de terrorisme, crim organitzat o ciberdelinqüència.

"DESPROPÒSIT" COM A CATALUNYA



En un comunicat, AUGC ha reaccionat denunciant el "despropòsit" que suposa l'acord per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, ja que suposa l'"expulsió" de la Guàrdia Civil i que porta implícit el "desmantellament de la seguretat pública al País Basc i dels guardas civils en aquest territori".

En concret, AUGC censura allò pactat sobre el Port de Bilbao o que es doni accés a l'Ertzaintza al sistema Secureport, un programa informàtic usada per als oficials de protecció d'infraestructures portuàries o que la policia basca "prengui possessió en matèria de ciberseguretat en col·laboració amb el Ministeri de l'Interior", amb accés a les bases de dades Sirene, Interpol i Europol.

"El pla ja va començar a Catalunya amb l'augment de la plantilla dels Mossos d'Esquadra mentre es nega el reconeixement de zona d'especial singularitat, lliurant immobles de titularitat de l'Estat", denuncia sobre l'acord amb ERC i Junts que, segons AUGC , "ara s'estén al País Basc".

AUGC qualifica d'“inacceptable” el tracte discriminatori a guàrdies civils i policies nacionals. "Ens sentim utilitzats com a moneda de canvi a causa de la continua intenció de restar competències", ha terciat.

DOMINI MARÍTIM TERRESTRE ESTATAL



L'acord PSOE-PNB estableix que correspon a l'Ertzaintza, en el marc de les seves competències com a Policia integral per a la protecció de les persones, els béns i el manteniment de l'ordre públic dins del territori del País Basc, incloent-hi els béns de domini públic marítim terrestre estatal (excepte el mar territorial i els seus illots), i els ports, les instal·lacions i les aigües de les zones de servei (tant els d'interès general com els autonòmics), sens perjudici de les funcions que Estatut reserva per a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FyCSE).

D'aquesta manera, planteja que l'Ertzaintza assumirà com a Policia integral "la responsabilitat policial dels plans de suport operatius a les infraestructures crítiques al Port de Bilbao, inclòs el mateix port i la seva zona restringida".

També es realitzaran les modificacions normatives necessàries perquè l'Ertzaintza formi part dels equips d'inspecció portuària previstos a l'Ordre PCI/1188/2018, de 15 de novembre, i als Comitès Consultius que en matèria de protecció portuària es contemplen al Reial Decret 1617/2007.

Per a l'exercici d'aquestes funcions i segons les normes i els criteris que s'acordin amb Ports de l'Estat, s'ha de donar accés a l'Ertzaintza al sistema Secureport.

El document també preveu la modificació de l'article 18.f de la Llei de Ports d'Interès General i Marina Mercant, per afegir: "quan procedeixi amb els òrgans corresponents de les comunitats autònomes competents per a la protecció de les persones i béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana".

A més, contempla la reforma del Reial Decret 62/2008 de 25 de gener, pel qual es va aprovar el Reglament de les condicions de seguretat marítima, de la navegació i de la vida humana a la mar aplicables a les concentracions nàutiques de caràcter commemoratiu i proves nauticoesportives, perquè "la protecció ciutadana i civil corresponguin a l'Ertzaintza".

L'acord suposarà, segons el text, la modificació de l'esborrany de reglament d'explotació i policia dels ports d'interès general al paràgraf cinquè de l'Exposició de Motius, de manera que se suprimeixi l'expressió "de l'Estat".

DELICTES DE MEDI AMBIENT



PNB i PSOE també acorden que correspon a l'Ertzaintza la investigació de delictes i il·lícits administratius relacionats amb el medi ambient esdevinguts a Euskadi, sense perjudici del que, en relació amb els fets i il·lícits penals o administratius que tinguin una dimensió supra o extracomunitària, correspon als cossos de seguretat de l'Estat.

A més, qualsevol informació que tinguin les Forces de Seguretat de l'Estat s'haurà de comunicar a l'Ertzaintza, que assumirà la titularitat de la investigació.

Jeltzales i socialistes es comprometen a implementar, en el termini de tres mesos, l'acord de la Junta de Seguretat perquè des de l'Ertzaintza puguin també bolcar informació a la base de dades gestionada des del Ministeri de l'Interior sobre registres documentals i informació respecte de persones físiques i jurídiques que exerceixen activitats d'allotjament i lloguer de vehicles a l'àmbit d'actuació.

TERRORISME I CRIM ORGANITZAT



En matèria de lluita contra el terrorisme i el crim organitzat (CITCO), el pacte recull que, en el termini de tres mesos, s'implementaran els acords de la Junta de Seguretat sobre la presència de l'Ertzaintza a la Mesa de Valoració de l'Amenaça antiterrorista.

Quant a ciberseguretat, cibercrim i ciberdelinqüència, en aquest mateix termini s'implementaran els acords en aquest mateix fòrum per formalitzar la col·laboració i el trasllat d'informació a l'Ertzaintza des de l'Oficina de Coordinació de Ciberseguretat del Ministeri de l'Interior.

També s'han d'implementar els acords de la Junta de Seguretat per a l'accés de l'Ertzaintza al Punt Únic de Contacte (SPOC) que aglutina Sirene, Interpol i Europol i els seus expedients i informació.

També s'impulsarà l'accés de la Policia basca als Grups de Treball, Plataformes d'Experts i projectes d'àmbit policial europeu i - mentre no es materialitzi la participació de la persona titular del Departament de Seguretat Pública del Govern Basc al Consell JAI -- al Grup de Treball per establir la posició espanyola davant del Comitè Permanent de Cooperació Operativa en Seguretat Interior (COSI) del Consell de la UE i comunicació posterior dels acords adoptats.