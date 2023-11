La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero , considera "difícil" el traspàs de la gestió econòmica de la Seguretat Social al País Basc , malgrat l'acord signat aquest divendres amb el PNB, i per altra banda ha remarcat que és "radicalment fals" " que l'Estat cedirà el 100% dels tributs a Catalunya en el marc de l'acord entre PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez com a president del Govern."

Arxiu - La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero

"En cap moment s'ha plantejat que el PSOE o el Govern comparteixi la cessió del 100% de tributs ni a aquesta ni a cap altra comunitat autònoma" , ha dit Montero al Congrés minuts després d'haver signat amb Coalició Canària un acord d'investidura .

A l'acord es recull que Junts proposa, d'una banda, una clàusula d'excepció de Catalunya que reconegui la singularitat en què s'organitza el sistema institucional de la Generalitat i que faciliti "la cessió del 100% de tots els tributs" que es paguen a la comunitat autònoma.

I s'hi afegeix que el PSOE diu que apostarà per mesures "que permetin l'autonomia financera i l'accés al mercat" de Catalunya, així com un diàleg singular sobre l'impacte de l'actual model de finançament català. És a dir, cada partit fa una proposta en termes fiscals i es comprometen a arribar a un acord sobre això.

Amb aquest escenari, la número dos del PSOE ha subratllat que sobre el pacte entre PSOE i Junts "s'han dit moltes mentides" des de "la dreta mediàtica, política i econòmica", a qui ha acusat d'intentar "fer il·legítim" al futur Govern liderat per Sánchez. "El Partit Popular, quan no li agraden els resultats de les urnes, exerceix una oposició destructiva", diu Montero.

ACLARA L'ACORD SIGNANT AMB EL PNB



Sobre el traspàs de la Seguretat Social d'Espanya al País Basc en el marc de l'acord signat amb el PNB aquest divendres, Montero ha mantingut una posició similar que amb l'acord rubricat amb Junts i ha emfatitzat que "no s'ha singularitzat res".

L'acord entre bascos i socialistes recull un punt específic per "culminar l'autogovern present amb la transferència a Euskadi de les competències encara pendents" en el termini "improrrogable" de dos anys. En aquest punt, tant PSOE com PNB manifesten que segueix havent-hi "competències que encara no han estat transferides" a les institucions basques recollides a l'Estatut de Guernica, com és el cas de la Seguretat Social.

Això significa, segons Montero, que igual que en acords de legislatures passades subscrits, fins i tot amb el PP, el que s'ha signat és el desenvolupament i l'avenç de l'Estatut. Això sí, ha advertit que aquesta transferència total de la Seguretat Social serà "difícil".

"Nosaltres farem el mateix que sempre s'ha fet amb tots els partits polítics quan s'ha pactat amb el PNB, que és intentar el desenvolupament màxim de les competències que conté aquest estatut", ha matisat.