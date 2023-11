La Comissió Europea ha insistit aquest divendres que no prendrà posició sobre la llei d'amnistia pactada pel PSOE amb Junts per assegurar la investidura de Pedro Sánchez fins que tingui sobre la taula un text legal per analitzar, alhora que ha recordat que està a l'espera que el Govern us proporcioni informació detallada sobre una situació que preocupa molts ciutadans i col·lectius a Espanya.

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, compareix en una roda de premsa per explicar els detalls de l'acord d'investidura amb el PSOE, al Parlament Europeu, el 9 de novembre del 2023, a Brussel·les (Bèlgica). PS

"Procedirem de forma ordenada, hem demanat informació a autoritats espanyoles, esperarem a rebre-la per poder fer una anàlisi sobre la base del conjunt dels elements pertinents, no tenim comentaris", ha dit el portaveu en cap de la Comissió Europea, Éric Mamer .

Brussel·les també ha volgut deixar clar que la seva comunicació amb les autoritats espanyoles respon a les queixes rebudes de ciutadans i altres actors que van expressar "preocupació" però que la Comissió Europea "no ha expressat preocupacions" pròpies.

"No hem expressat cap opinió sobre una cosa que no hem vist" , ha conclòs el portaveu per evitar també valorar el contingut de l'acord signat dijous entre el PSOE i Junts que inclou una amnistia estesa fins als suposats casos de 'lawfare' i contempla emprendre "accions de responsabilitat" contra els responsables dels mateixos.

En aquest context, l'Executiu comunitari també ha assenyalat que la seva posició tradicional respecte a la crisi a Catalunya "no varia" i considera que és un assumpte intern que s'ha de resoldre a nivell nacional i sempre dins de l'ordre constitucional.

Sobre els darrers escrits remesos pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a l'Executiu comunitari per denunciar "els greus episodis d'atac a l'Estat de Dret" a Espanya, el portaveu tampoc no ha volgut anar més enllà de confirmar la recepció de la comunicació i advertir que no responen a sala de premsa a aquestes qüestions.

L'objectiu ara, ha insistit, és "analitzar la situació sobre la base de les informacions" perquè és "la manera més rigorosa de procedir". "Estem en un procés, hem demanat informació i esperem més informació", ha afegit el portaveu d'Ursula von der Leyen, abans de concloure dient que "la qüestió a examinar no és quin és el tema de la llei sinó el que hi ha al text legal".