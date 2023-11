L'estratègia del líder espanyol, marcada per concessions sorprenents a partits més petits i canvis de postura significatius, ha despertat la preocupació del medi anglès. EP

Pedro Sánchez és a les portes de la seva investidura la setmana que ve, després de fer concessions notables a independentistes i nacionalistes. Tot i que aquest gir estratègic ha estat necessari per assegurar la seva permanència a la Moncloa, ha despertat l'atenció internacional, i el diari britànic The Times és un dels primers a expressar crítiques mitjançant un editorial incisiu titulat "Jugant amb Foc".

El líder del PSOE, després de les eleccions del juliol, ha forjat aliances amb partits més petits, incloent-hi grups separatistes catalans, amb l'esperança de formar una majoria viable. The Times emfatitza que aquests acords podrien enfortir els separatistes, destacant especialment el pacte amb Junts per Catalunya i els seus beneficis econòmics potencials per a Catalunya.

La proposta d'amnistia per a fins a 1.400 persones vinculades al referèndum il·legal d'independència del 2017 és el punt més controversial. The Times assenyala com Sánchez, a principis d'any, la va titllar com a "inacceptable", però ara la recolza, generant preocupacions sobre la capacitat de l'Estat espanyol per resistir futurs intents de secessió.

L'editorial subratlla els possibles beneficiaris de l'amnistia, com Carles Puigdemont, actualment pròfug de la justícia. A més, descriu l'atmosfera febril a Madrid, on milers de manifestants, incloent-hi seguidors del Partit Popular i Vox, expressen el seu rebuig a l'amnistia i als pactes de Sánchez. S'esmenten enfrontaments amb faccions neonazis, llençant llum sobre les tensions als carrers.

Es planteja el perillós precedent que aquests acords podrien establir i com Sánchez, en posar en risc l'estat de dret, enfronta crítiques des de sectors judicials. The Times adverteix sobre les implicacions a nivell europeu, ja que la Unió Europea podria vigilar de prop l'enfortiment del moviment separatista català.

L'article conclou reflexionant sobre la data límit per a la investidura de Sánchez, suggerint que, encara que podria posar fi a l'estancament polític, també podria aprofundir les divisions polítiques a Espanya. Es planteja la incertesa sobre la capacitat de Sánchez per governar, depenent en gran mesura dels seus nous aliats, i es qüestiona si ha optat pel poder a qualsevol preu.