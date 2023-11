Sobre el 'lawfare': "No es tracta que el poder legislatiu esmeni resolucions judicials". EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha donat “per feta” la investidura del secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i ha afirmat que els pactes entre el PSOE i els vuit grups polítics que li donen suport surten dels resultats de les eleccions del 23-J.

En una entrevista a Rac1 recollida aquest dissabte per Europa Press, ha afirmat que la dóna per feta però "respectant els processos de presa de decisió" de les formacions amb les seves militàncies.

Segons ell, el pacte amb tots els grups menys PP, Vox i UPN "dóna una idea de la dimensió i la complexitat d'aquest acord rellevant", i ha celebrat textualment que freni un govern d'ultradreta.

En preguntar-li quan es coneixerà el text de la llei d'amnistia, ha dit que serà la setmana que ve sense concretar el dia exacte, però ha assegurat que és "gairebé imminent".

PRONUNCIAMENT "IMPRUDENT"



Illa ha considerat "imprudent" que membres de l'àmbit judicial s'hagin pronunciat sobre la llei d'amnistia abans de conèixer el text amb la proposta.

Sobre la possibilitat d'analitzar a través de comissions parlamentàries si hi va haver casos de 'lawfare' ('guerra judicial') contra l'independentisme català, ha assegurat que "no es tracta que el poder legislatiu esmeni resolucions judicials".

"Si hi ha hagut alguna resolució judicial que no ha estat afortunada i no s'ajusta als paràmetres legals, ha de ser el mateix poder judicial amb els seus propis mecanismes qui investigui què ha passat i qui ratifiqui allò que s'hagi de ratificar", ha apuntat.

"SOLIDESA" DE LA DEMOCRÀCIA ESPANYOLA



Preguntat sobre les manifestacions contra l'amnistia davant de seus del PSOE, ha respost que té "plena confiança en la solidesa de la democràcia espanyola" i ha cridat a la serenitat.

Ha considerat legítim que hi hagi discrepàncies, dubtes i desacords, però ha qüestionat com es poden manifestar: "Tots hem sentit polítics i dirigents que crec que han anat més enllà d'on almenys jo penso que hi han d'anar", ha assenyalat, però sense concretar noms.

"UN PAS MÉS"



Ha afirmat textualment que durant la darrera legislatura els socialistes han fet polítiques per facilitar el retrobament entre catalans i amb la resta d'espanyols, i que amb la llei d'amnistia es plantegen "un pas més, coherent amb aquestes polítiques".

Preguntat per les declaracions del secretari general de Junts, Jordi Turull, sobre una reunió aquest novembre entre Junts i PSOE en què es plantejaria el referèndum d'autodeterminació, Illa ha respost que cada partit defensa el camí que pensa que és "el millor per a Catalunya".