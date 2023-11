Consideren que és important preservar la independència judicial i el respecte a les resolucions dictades.

En una declaració de premsa emesa de manera urgent, l'Associació de Funcionaris de Cossos Superiors del Tribunal de Comptes (AFCS) ha expressat el seu enèrgic rebuig a l'acord d'amnistia entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i Junts per-Catalunya el 9 de novembre passat del 2023.

AFCS, representant de funcionaris de cossos superiors de diverses administracions públiques espanyoles que presten servei al Tribunal de Comptes, se suma al rebuig expressat per totes les associacions judicials espanyoles en un comunicat conjunt emès el mateix dia. Aquest descontentament també ha estat compartit per diverses associacions de cossos especialitzats de les administracions públiques, incloent-hi Inspectors d'Hisenda de l'Estat, Inspectors de Treball i de la Seguretat Social, així com Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local.

En el comunicat, AFCS destaca la responsabilitat constitucional del Tribunal de Comptes en l'enjudiciament de la Responsabilitat Comptable dels que gestionen fons públics. L'associació posa èmfasi en la importància de preservar la independència judicial i el respecte a les resolucions dictades, i subratlla la necessitat de salvaguardar la integritat del procés judicial en concordança amb els principis fonamentals de la Constitució i l'Estat de Dret.