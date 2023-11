Així, ha mostrat una postura estratègica enmig de tensions polítiques i aliances crucials. EP

El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte que busca "consolidar la diversitat territorial a Espanya" aquesta legislatura, durant la seva intervenció al Congrés dels socialistes europeus. Tot i això, ha evitat defensar la llei d'amnistia pactada amb els partits independentistes i tampoc ha fet cap menció a Catalunya.

Era la primera intervenció pública de Sánchez després que es fes oficial el pacte amb Junts, que inclou una amnistia als involucrats en el procés, el reconeixement de 'lawfare' contra independentistes un mediador internacional, i que ha rebutjat el camí per a la seva reelecció com a president del Govern.

L'acord amb el partit de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont contempla també que Junts proposarà la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya mentre que el PSOE defensarà l'ampli desenvolupament de l'Estatut del 2006.

Davant els principals líders socialistes del continent, Sánchez ha reivindicat que tornarà a governar durant quatre anys en un Govern de coalició i ha donat algunes pinzellades dels plans per a la legislatura.

Tot i que Catalunya no s'ha esmentat en cap moment del seu discurs, i tampoc ha volgut defensar la llei d'amnistia, ha assenyalat que el pacte de Govern comporta un acord per "consolidar la diversitat territorial d'Espanya i un espai per al retrobament".

En aquest punt també ha assenyalat com a línies mestres del proper Executiu, la lluita contra el canvi climàtic, l'enfortiment de l'Estat del Benestar i "materialitzar" el dret constitucional a l'habitatge.

PROTAGONISTA DE LA JORNADA



Sánchez ha estat el protagonista absolut de la jornada; rebut entre crits en arribar, al llarg del matí ha estat el destinatari de les ovacions més tancades. D'aquesta manera, ha recollit el reconeixement dels seus companys, després d'una setmana de protestes intenses i manifestacions contra la llei d'amnistia i els pactes amb l'independentisme davant les seus socialistes a diverses ciutats d'Espanya.

"Crec que ja ho heu sentit als mitjans, però deixeu-me confirmar-vos-ho alt i clar aquí i ara a Màlaga. Espanya tindrà de nou un govern de coalició progressista per als pròxims quatre anys que estarà liderat pel PSOE", ha afirmat aplaudiment dels assistents.

Així ha assegurat que hi haurà una legislatura completa marcada pels "avenços socials, les polítiques progressistes i de convivència" perquè al seu parer això és el que va votar la majoria a les eleccions generals del 23 de juliol.

Sánchez ha reivindicat que el seu partit sigui capaç d'arribar a acords amb diferents partits per aconseguir una majoria mentre el PP "només pot pactar amb Vox i ha tret pit que el nou Govern tirarà endavant amb 179 diputats, després d'ultimar acords els últims dies amb Junts, PNB i Coalició Canària."

TOTS ELS SEUS SOCIS, "REPRESENTANTS LEGÍTIMS"



En aquest sentit, ha defensat els seus pactes, remarcant que tots ells són "legítims representants de la voluntat popular" i fins i tot ha afirmat que el fet de poder pactar amb tots els dóna "força" i "legitimitat". "Governarem per a tots els espanyols quatre anys més amb avenços socials per a la gran majoria social, convivència i estabilitat institucional", ha reiterat.

Tot i que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, encara no ha confirmat la data de la sessió d'investidura i és ella qui té potestat per fer-ho, Sánchez ha deixat anar quan es durà a terme en dir que serà "previsiblement", la setmana que ve.

En un congrés dels socialistes europeus que pretenia marcar les línies polítiques de cara a les eleccions europees del 9 de juny del 2024, Sánchez també ha enviat un missatge en aquesta línia en reivindicar el projecte socialista davant l'amenaça "real" de retrocés.

"Nosaltres, els socialistes europeus, els garants del progrés i la valentia d'avançar, assumim aquest deure, amb lleialtat als nostres principis i fidelitat a les nostres conviccions, com a socialistes, però, sobretot, com a demòcrates", ha finalitzat.

TROBADA AMB ELS PRIMERS MINISTRES A PRIMERA HORA



Aquest mateix dissabte, abans de l'inici del congrés, Sánchez ha participat en una reunió amb la resta de primers ministres europeus de la família socialista, en què han tret múscul del poder que ostenten i han exhibit unitat.

Hi han acudit tots, el canceller alemany, Olaf Scholz --amb què Sánchez ja va mantenir una reunió bilateral la vigília--, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el primer ministre de Malta Robert Abela i el primer ministre de Romania, Marcel Ciolacu.

El gran absent a la foto ha estat el ja exprimer ministre de Portugal, Antonio Costa, que ha deixat el càrrec aquesta mateixa setmana després que la Fiscalia del seu país l'inclogués en una investigació per corrupció. De moment no hi ha una acusació formal contra ell, però col·laboradors propers han estat detinguts. En l'arrencada del discurs, Sánchez li va transmetre el seu suport.