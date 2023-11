Tres dels detinguts són menors. EP

Almenys 14 persones, entre elles tres menors d'edat, han estat detingudes la novena nit de protestes a la seu nacional del PSOE al carrer de Madrid Ferdri, on s'han tornat a produir aldarulls protagonitzats pels manifestants més violents.

En concret, una persona ha estat detinguda per atemptat contra l'autoritat i la resta per desordres públics, segons ha informat la Delegació del Govern de Madrid.

A més, tres manifestants han resultat ferits, un d'ells amb una bretxa al cap i dos amb contusions al genoll, i un d'aquests és traslladat a l'hospital. Així mateix, tres policies han hagut de ser atesos per contusions lleus, segons ha precisat Emergències Madrid.

ACAMPADA "INDEFINIDA"

A més, una convocatòria de Junta Democràtica davant del Congrés dels Diputats va reunir a 500 ciutadans, i cap a les nou del vespre, un grup va començar a instal·lar una vintena de tendes de campanya amb la intenció de dur a terme una protesta de durada indefinida. Fonts de la Delegació del Govern van advertir que els agents els instarien a desallotjar la via pública en breu. El desallotjament es va dur a terme tres hores més tard, cap a la mitjanit.

La novena jornada de protestes davant la seu socialista ha començat dissabte a les 19.00 hores i s'ha dissolt cap a les 00.30 hores d'aquest diumenge.

La concentració ha congregat en aquesta ocasió unes 1.700 persones, segons la Delegació, entre les quals un grup de persones més violentes ha protagonitzat moments de tensió passades les 20.00 hores.

Aquests han llançat petards, bengales i objectes com ampolles de plàstic i de vidre als agents ia la premsa i, cap a les 21.45 hores, han enderrocat les tanques policials, i després la Unitat d'Intervenció Policial ha iniciat les càrregues, amb bales de goma incloses. Minuts abans, els agents han demanat als més radicals que cessessin la violència i es mantinguessin darrere del cordó policial.

Després de la intervenció policial, els policies han dissolt a Ferraz els últims grups avançant en línia i instant els assistents a la protesta que marxessin, però sense carregar.

Així mateix, la concentració ubicada a la cantonada que uneix els carrers Ferraz amb Marqués de Urquijo s'ha dispersat, donant lloc a noves protestes carrer avall ia prop del carrer Princesa.

Precisament, un grup de manifestants, la majoria joves, ha realitzat una asseguda al carrer Princesa, enfrontant-se als agents i fins i tot llançant objectes, cosa que finalment ha donat lloc a noves càrregues policials.

Després d´un moment de calma tensa poc abans de les 23.00 hores, la tensió ha crescut novament al mateix carrer, entre llançaments d´ampolles per part d´un grup de manifestants violents.

"SÁNCHEZ I PUIGDEMONT A PRESÓ"



Al llarg de la protesta, en què els participants han portat banderes espanyoles, s'han cridat consignes com "visca Espanya", "Que et voti Txapote", "Puigdemont a presó" o "l'helicòpter on és".

També s'han llançat proclames contra la "manipulació" de la premsa i contra el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, a qui han anomenat "Marlaska maricon".

Altres de les frases més repetides han estat "Pedro Sánchez fill de puta" i "Pedro Sánchez a presó", mentre també s'ha acusat el PSOE de "colpista" i els seus dirigents de "menja gambes", així com s'ha afirmat que la seu dels socialistes és “un puticlub”.

A més de carregar contra el PSOE, també hi ha hagut crítiques al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per la seva absència a la manifestació: "On és, no es veu, el gallec del PP. Així mateix, els manifestants han corejat el nom de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Ayuso, Ayuso", han clamat, per, tot seguit, cridar "PSOE, PP, la mateixa merda és".

D'altra banda, s'han sentit proclames racistes com "moros no, Espanya no és un zoo", o "Espanya és cristiana, no musulmana". A més, un grup de manifestants ha cantat el 'Cara al sol' i han victorejat el nom de Primo de Rivera.

Com ha passat en les anteriors nits de protestes, també s'ha increpat el Rei Felip VI, anomenant-lo "maçó" i demanant-li que defensi "la seva nació".

Part dels presents a la manifestació també ha proferit consignes contra els agents de la Policia Nacional, a qui critiquen per impedir-los el pas cap a la seu del PSOE. "La Guàrdia Civil sí que té collons", "amb els moros no teniu ous" o "si tens un fill subnormal, fes-ho policia nacional" han estat alguns dels seus crits als agents.

ACAMPADA AL CONGRÉS



Paral·lelament, s'ha desenvolupat davant del Congrés dels Diputats una concentració, convocada per Junta Democràtica d'Espanya, contra l'amnistia i "l'herència política del règim del 78".

Aquesta, sota el lema 'Ja n'hi ha prou. Posem límits i control als polítics”, ha començat cap a les 19.30 hores i ha derivat més tard en una acampada amb almenys vint tendes de campanya i desenes de persones assegudes. Després de diverses peticions, la policia ha procedit a desallotjar el lloc, i ha dissolt l'acampada ja passada la mitjanit.

"S'ha acabat la festa de l'Estat", "en diuen democràcia i no ho és" o "el poble unit no serà mai vençut", són alguns dels càntics que s'han pogut sentir en la protesta prèvia a l'acampada, en què Junta Democràtica ha demanat "aturar l´arbitrarietat jurídica actual" en relació amb la "llei d'amnistia".

Alhora, ha demandat la celebració d'un referèndum nacional vinculant per a totes les forces polítiques sobre la modificació de la Constitució per canviar el sistema electoral proporcional actual a un de majoritari d'elecció directa uninominal a doble volta del poder legislatiu i de l'executiu.

També, ha reclamat un altre referèndum per modificar la Constitució i "canviar l'elecció dels integrants del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Constitucional perquè deixin de ser nomenats pel poder polític i els seus membres siguin elegits pels operadors jurídics". Finalment, ha demanat que els partits i sindicats "es financin exclusivament a través de quotes dels seus militants".