Tot i que l'atac ha estat neutralitzat, el partit ha presentat una denúncia davant de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. EP

Junts per Catalunya ha informat d'un ciberatac "coordinat des de diferents països" en què han patit al voltant de 70.000 agressions planificades, segons ha denunciat el partit.

Fonts oficials asseguren que l'atac ha estat neutralitzat i s'ha presentat una denúncia a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Durant aquest cap de setmana, Junts ha estat immers en un procés participatiu per validar l'acord amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Tot i l'atac, el partit liderat per Carles Puigdemont assegura que no ha afectat el procés de votació, que continua amb normalitat fins al tancament previst per diumenge a les 18.00 hores.

Els responsables de l'atac, autoanomenats hackers TeamHDP, ho han justificat com una crítica al procés de negociació i acord entre el PSOE i Junts, que inclou la proposta de llei d'amnistia.

Algunes informacions preliminars suggereixen que podrien haver filtrat diverses dades del partit. La situació continua en desenvolupament i s'esperen més detalls les properes hores.