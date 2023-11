La participació de la consulta telemàtica va ser del 67%. EP

El 86,16% de la militància de Junts ha avalat aquest cap de setmana l'acord amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez, amb una participació del 67%.

La consulta, que ha estat de forma telemàtica, s'ha tancat aquest diumenge a les 18 hores amb un 13,83% de vots en contra de l'"Acord de Brussel·les", ha explicat el partit en un comunicat.

El 0,01% de les bases de Junts s'ha abstingut davant la pregunta 'Ratifiques l'acord signat a Brussel·les entre Junts per Catalunya i el PSOE, en què s'estableixen tant les condicions com els mecanismes per a la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol i on plantejarem un referèndum d'autodeterminació?'.