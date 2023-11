Paperetes de les eleccions / @EP

Durant el darrer any, a Espanya van desaparèixer un total de 650 partits polítics, segons dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior. Aquesta xifra representa el nombre més alt des del 1976, any de la instauració de la democràcia, superant fins i tot l'acumulat de partits cancel·lats fins al 2020, que se situava el 521.

En el mateix període de 2022, van sorgir 203 noves formacions polítiques, elevant el total a 4485. Encara que aquesta xifra és considerable, es troba lluny del rècord històric registrat el 2019, quan es va assolir la xifra de 5273 partits polítics, la majoria caracteritzats per tenir una estructura molt reduïda.



La disminució és atribuïda a una modificació legislativa. Els canvis introduïts a la Llei Orgànica 3/2015, de 30 de març, de control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics, van repercutir també en les lleis de partits polítics, finançament dels partits polítics i del Tribunal de Comptes.

Tot i que la normativa es va implementar el 2015, es va atorgar un termini de tres anys perquè tant els nous partits com els ja existents ajustessin els seus requisits estatutaris i ho comuniquessin al registre de partits polítics. En cas contrari, s'iniciaria un procés per cancel·lar aquelles formacions que no s'adeqüessin a la normativa, situació que ha succeït des del 2019, especialment accentuada el 2022.

La qüestió rau que la majoria aclaparadora dels partits a Espanya són petites agrupacions amb una estructura i base de militants molt limitades. El procés de fundar un partit polític és força accessible, només requereix ser més gran, no tenir processos penals en curs i comptar amb el suport d'almenys dues persones més. A més, no hi ha l'obligació de participar en cap convocatòria electoral.