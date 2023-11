Manifestants davant de la Policia. Foto: Europa Press

Les concentracions contra la llei d'amnistia davant de la seu del PSOE a Ferraz han continuat aquest diumenge per desena nit entre un fort dispositiu policial que ha tornat a tallar el trànsit al cèntric carrer. Unes 1.200 persones han acudit a la protesta, segons han informat fonts de la Delegació del Govern ; un seguiment més baix en comparació de dies anteriors.

Després de la manifestació convocada pel Partit Popular a la Porta del Sol de Madrid, un grup ampli de persones, entre ells el líder de Vox, Santiago Abascal, i altres dirigents del partit, s'han dirigit a Ferraz per continuar amb les protestes pels pactes del PSOE amb els independentistes catalans. Fins a la caserna general dels socialistes es van desplaçar al migdia uns 8.000 manifestants, ha informat la Delegació.

Durant la tarda també han anat arribant altres assistents a Ferraz per mantenir viva la protesta. La Policia Nacional ha blindat amb tanques i un ampli dispositiu la seu del PSOE per garantir la seguretat, com és habitual des de fa 10 dies. Els manifestants han acudit al lloc més aviat que en altres jornades.

Cap a les 7 de la tarda, l'afluència de manifestants ha començat a incrementar-se al carrer Ferraz, obligant a tallar el trànsit a Marqués de Urquijo, en un ambient pacífic i sense actes violents rellevants .

Entre banderes espanyoles (algunes amb l'escut retallat) i carlins, s'han sentit insults i crits dirigits contra el president del Govern ( Sánchez, macarra, ets un etarra , Madrid serà la tomba del sanchisme ); el Rei Felip VI; l'expresident català Carles Puigdemont, a qui enviaven a la presó; i també contra el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Tot i això, prop de les 9 de la nit, el nombre de persones que va anar arribant a Ferraz va anar creixent i els més radicals prenien les primeres posicions de la protesta, alhora que augmentaven els crits contra el líder del PSOE i es llançaven insults homòfobs i racistes (A Madrid ni un puto MENA, Els espanyols primer, Que et voti Mohamed).

També es van escoltar proclames a favor de José Antonio Primo de Rivera i contra els mitjans de comunicació ( Premsa espanyola manipuladora). Un altre grup va resar el rosari al carrer i va demanar que la Verge Maria "intercedeixi per Espanya".