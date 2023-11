Sánchez, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

Francina Armengol ha anunciat aquest dilluns que el debat per investir a Pedro Sánchez com a president del Govern tindrà lloc aquest dimecres i dijous, 15 i 16 de novembre, respectivament. La presidenta del Congrés ha afirmat en roda de premsa que el líder socialista ja li ha comunicat que té els suports necessaris per a aconseguir reeditar el seu càrrec, després que el Rei el designés com a candidat el mes d'octubre passat.

Armengol ja ha comunicat les dates als grups parlamentaris i el debat es desarollará de manera similar al que va afrontar Alberto Núñez Feijóo a la fi de setembre.

Pedro Sánchez prendrà la paraula a les 12.00 hores per a iniciar el seu discurs, en el qual haurà d'afrontar la polèmica sorgida arran del seu pacte amb Junts sobre la llei d'Amnistia.