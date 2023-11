Arxiu - Façana del Tribunal Suprem, a 7 de juliol de 2023, a Madrid (Espanya). El Tribunal Suprem té la seu a Madrid i és un òrgan jurisdiccional únic a Espanya amb jurisdicció en tot

A l'acord presentat dijous passat entre Junts i el PSOE s'acordava que les conclusions de les comissions d'investigació que es constituirien la propera legislatura es tindrien en compte en l'aplicació de la llei d'amnistia en la mesura que poguessin derivar-se situacions compreses a el concepte lawfare o judicialització de la política , amb les conseqüències que poguessin donar-se respecte a accions de responsabilitat o modificacions legislatives. Es referien en essència a l'anomenada operació Catalunya i al Catalangate, d'espionatge amb Pegasus líders independentistes.

La Sala de Govern del Tribunal Suprem ha aprovat per unanimitat un comunicat en què considera "incompatible" la independència judicial amb la fiscalització dels jutges per altres poders de l'Estat pocs dies després de l'acord polític entre PSOE i Junts en què esmentaven comissions parlamentàries d'investigació pels casos que pogués haver hagut de lawfare o judicialització de la justícia .



L'Alt Tribunal recorda que " l'Estat de Dret , en què es funden la Unió Europea i el nostre ordre constitucional, exigeix l'absolut respecte a la divisió de poders " i afirma que "l'exercici de la funció jurisdiccional s'ajusta sempre a la legalitat , a la defensa de la Constitució ia la salvaguarda dels drets i les llibertats de tots els ciutadans, en particular, de la igualtat en l'aplicació de la llei". En el tercer punt de l'acord, el Suprem emfatitza "la necessitat de preservar i garantir la independència judicial des de totes les institucions " i "hi veu incompatible la fiscalització o supervisió de la tasca jurisdiccional per altres poders de l'Estat".

Segons la seva opinió, si s'activen les comissions sobre el lawfare, suposaria una intromissió del Parlament al Poder Judicial, una crítica posterior del que un jutge hagi fet d'acord amb la legalitat vigent .