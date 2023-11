La Llei d'Amnistia ja és al Congrés dels Diputats i pendent que sigui acceptada a tràmit per la Mesa. La llei esborrarà els delictes a l'independentisme català --9-N i 1-O inclosos--, beneficiant els principals dirigents de Junts i ERC i el seu entorn, a més de societat civil imputada per delictes relacionats amb el procés.

Roger Espanyol, @ep

També s'ha publicat que la llei beneficiarà 73 policies encausats pel procés . Tot i això, aquesta xifra sembla que no arribarà a la totalitat dels agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que van participar en els operatius a Catalunya relacionats amb la independència. Segons la llei presentada al Congrés, queden excloses de l'amnistia "els actes dolosos contra persones que haguessin produït un resultat de mort, avortament o lesions al fetus, la pèrdua o la inutilitat d'un òrgan o membre, la pèrdua o la inutilitat d'un sentit, la impotència, l'esterilitat o una greu deformitat”.

Per tant, i segons afirma el document, els policies imputats per la pèrdua de l'ull de Roger Español l'1-O no formarien part d'aquesta amnistia en haver provocat "la pèrdua o la inutilitat d'un òrgan o membre".

CINC POLICIES A JUDICI

L?Audiència de Barcelona va desestimar al setembre els recursos d?apel·lació interposats per l?Advocacia de l?Estat i va confirmar que aniran a judici els cinc policies processats per la pèrdua d?un ull de Roger Español per una bala de goma durant l?1-O.

En una interlocutòria, han explicat que un dels policies és l'escopeter que suposadament va disparar la bala de goma que va ferir a Español ; tres eren comandaments responsables de l?operatiu de la Policia Nacional a l?Escola Ramon Llull de Barcelona, i al cinquè se li atribueixen presumptament altres lesions.

Als recursos interposats per l'Advocacia de l'Estat, el jutge va assegurar que hi ha una "reiteració d'arguments innecessària" i tampoc no s'especifica cap persona que hagi patit un mal per l'actuació policial dels agents.

"Només s'esmenta una persona amb samarreta verda que, pel que sembla, va ser agredida pels agents, però no està ni identificada ni concretades lesions que els siguin imputables", ha afegit.