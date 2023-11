El vicesecretari d'Organització del PP, Miguel Tellado , ha assegurat aquest dilluns que el cap de l'Executiu en funcions s'hauria d'"anar d'aquest país en un maleter" per permetre "la humiliació" a Espanya que suposa la Llei d'Amnistia i els seus pactes amb els independentistes, així com veure en directe el "retorn" de Carles Puigdemont a l'aeroport del Prat. És més, ha assenyalat que si Pedro Sánchez no convoca els espanyols a les urnes es convertirà en el "president paranys" per prometre una cosa i després fer el contrari.

El vicesecretari nacional de Coordinació del PP, Miguel Tellado @ep

En una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del comitè de direcció del partit que ha presidit Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat que la democràcia espanyola "està amenaçada per la irresponsabilitat de qui ha perdut les eleccions". "I tot i això pretén seguir al capdavant del govern d'Espanya amb els vots dels que volen debilitar Espanya", ha emfatitzat.

El dirigent del PP ha ressaltat que Sánchez és el "més perill per a la democràcia espanyola" i està "renunciant dia a dia a la separació de poders". De fet, ha assenyalat que la data del debat d´investidura aquest dimecres i dijous ni tan sols l´ha posat l´Executiu sinó que "l´han posat des de Waterloo", en al·lusió a Puigdemont.

Segons Tellado, Sánchez "ha convertit Waterloo a la nova capital d'Espanya" i "allà es decidirà tot i es controlarà absolutament tot". Segons la seva opinió, és una nova humiliació que Sánchez estigui "condemnant tot un país a haver d'assistir en directe a través de les televisions de tot Espanya a la tornada del senyor Puigdemont a l'aeroport del Prat".

"Per permetre aquesta humiliació del nostre país, per permetre la humiliació del nostre Estat de Dret i per permetre la humiliació de la separació de poders essencial en qualsevol democràcia, crec que s'hauria d'anar d'aquest país en un maleter el mateix Pedro Sánchez", ha exclamat, recordant així la sortida de Puigdemont d'Espanya al maleter d'un cotxe.

Poc després en ser preguntat per les seves pròpies paraules, el mateix Tellado ha assenyalat que en dir que Sánchez abandoni el país dins del maleter d'un cotxe és "un xafardell" davant l'"engany massiu que suposa el comportament de qui es presenta a unes eleccions defensant una qüestió i l'endemà defensa exactament el contrari”.

Tellado ha assegurat que és "una anomalia democràtica que qui ha perdut pretengui comprar els vots que li falten a canvi d'una amnistia a la carta", pacti la investidura "a l'estranger amb un pròfug" i "usi la justícia i l'Estat de dret com a moneda de canvi per seguir al poder".

TREU PIT DE LES PROTESTES CÍVIQUES DEL PP



El responsable d'Organització del PP ha tret pit de les protestes convocades pel PP aquest diumenge a tot Espanya, unes mobilitzacions que, segons ell, marcaran "un abans i un després en la història democràtica" del país perquè ha quedat clar que Espanya "no roman en silenci davant els atropellaments democràtics impulsats per Sánchez".

"La majoria silenciosa s'ha cansat de ser-ho i de tenir un president postrat davant els independentistes" , ha asseverat, després d'enaltir el civisme mostrat per la societat espanyola, que va exigir de manera ordenada i pacífica "que se n'escolti la veu i que Sánchez, d'una vegada per totes, rectifiqui”.

Després de recalcar que Sánchez no pot aspirar a continuar sent president sense escoltar el carrer, ha comparat aquestes mobilitzacions amb què es van produir contra el terrorisme. "Només les manifestacions en contra del terrorisme van treure més gent als carrers del nostre país, com quan ETA va assassinar persones com Miguel Ángel Blanco. En elles, com a la d'ahir, hi havia persones de totes les sensibilitats polítiques", ha declarat , per destacar que aquest diumenge hi havia persones que van votar a les urnes "diferents partits", entre ells el PSOE.

SÁNCHEZ, "PRESIDENT TRAMPES"



Tellado ha indicat que "el més just i raonable seria que els espanyols" coneixent el que està succeint poguessin decidir el futur d'Espanya perquè "en cas contrari Pedro Sánchez passarà a convertir-se en el president trampes perquè va dir una cosa fins al 21 de juliol i ho durant les últimes setmanes ha decidit defensar exactament el contrari”.

El dirigent del PP ha recalcat que ni un sol dels diputats del PSOE que avalaran els acords amb Junts al Congrés "podrà tornar a mirar a la cara aquells que els van donar la seva confiança". "Ningú no els va votar per pagar els pufos dels independentistes, amnistiar els seus delictes o obrir la porta a un referèndum d'independència", ha proclamat.

Després d'insistir que hauria de "tornar-li la paraula al poble i que aquest decideixi", Tellado ha garantit que el PP continuarà treballant en tots els fronts possibles per lluitar contra aquest "atropellament democràtic", usant tots els recursos al seu abast.

CRÍTIQUES A PAGE, QUE ES "COL·LOCA AL COSTAT DOLENT DE LA HISTÒRIA"



Tellado ha criticat novament el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, destacant la "crisi política" a la seva família, després que el seu germà es donés de baixa del PSOE pel que està succeint. "Lamentablement el que presideix la junta de Castella-la Manxa s'ha col·locat al costat dolent de la història", ha postil·lat.

Segons la seva opinió, Page "té un problema" perquè per "molt que vulgui distanciar-se de Pedro Sánchez", és "el mateix" que el cap de l'Executiu en funcions. "Els diputats socialistes de Castella-la Manxa votaran a favor de la investidura de Sánchez i per tant votaran a favor de l'amnistia. I això perseguirà Emiliano García Page la resta de la seva vida política", ha avisat.

Segons Tellado, Page demostra que "no té principis" i "està disposat a empassar-se amb absolutament tot", alhora que "enganya tots els castellanomanxecs" per dir una cosa i després fer la contrària.

"Jo demanaria a Page que es deixi de teatrets, a la família Page l'únic honest és el bessó, el que ha dit jo d'aquí me'n vaig perquè no comparteixo res de tot això. Page hauria d'aprendre molt de l'exemple moral, polític i ètic del seu propi germà. L?exemple a seguir el té a casa", ha emfatitzat.