La llei d'amnistia inclou un epígraf que podria desactivar completament la causa ' Tsunami Democratic ' ja que atacaria la via oberta per l'instructor del cas que té a veure amb el ciutadà francès que va morir durant la presa per part d'aquesta plataforma de l'aeroport de El Prat.

La proposició de llei recull una exclusió per acollir-se a l'amnistia que afavoriria així els investigats a la causa de 'Tsunami Democratic' perquè concretament contempla que quedin fora de l'amnistia "els actes dolosos contra persones que haguessin produït un resultat de mort".

A la interlocutòria per la qual el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló acordava dirigir la investigació de 'Tsunami' contra l'expresident català Carles Puigdemont, s'explicitava que al llarg de la investigació caldria determinar si la mort d'aquesta persona al marc de l'ocupació del Prat era imputable als responsables de 'Tsunami'.

Però, segons el Codi Penal, perquè hi hagi dol s'ha de demostrar una voluntat deliberada de cometre un acte sabent que es produirà un resultat lesiu sobre una altra persona, i per tant la llei d'amnistia convertiria gairebé impossible perseguir els imputats de 'Tsunami' per la mort per infart del turista francès.

L'AUTO DE MANUEL GARCÍA CASTELLÓ



El titular del Jutjat Central d'Instrucció apuntava que a la presa del Prat del 14 d'octubre del 2019 van tenir lloc aldarulls i disturbis a l'interior "que van ocasionar una alteració greu de la pau pública", que hi va haver "importants desordres i desperfectes públics" amb afectació directa de la llibertat deambulatòria de nombrosos ciutadans i que “es va posar en risc la integritat física de nombrosos membres de les Forces i Cossos de Seguretat, dels mateixos manifestants, dels viatgers i els treballadors de la instal·lació, a més de la pròpia seguretat aèria". De fet, subratllava que en aquest marc "es va produir la mort d'una persona".

El passatger francès de 65 anys va morir a l'Hospital de Bellvitge després de patir un infart a la T2 de l'Aeroport de Barcelona, després de caminar quatre quilòmetres per assolir la infraestructura aeroportuària, que estava bloquejada per concentracions de Tsunami Democràtic.