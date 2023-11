El líder de Vox, Santiago Abascal @ep

El sindicat Solidaritat, lligat a Vox, ha convocat per divendres que ve 24 de novembre una vaga general en defensa de la unitat d'Espanya i per mostrar el seu rebuig a la futura llei d' amnistia i als pactes del PSOE per a la investidura.

El Ministeri de Treball, només permet que els agents socials reconeguts com a majoritaris puguin convocar una vaga general, un terreny acotat a UGT i CCOO per ser els sindicats més representatius a nivell estatal ja que acrediten el 10% del total de delegats de personal, els membres dels comitès d'empresa i dels corresponents òrgans de les administracions públiques i els sindicats o ens sindicals. I per tant, ja sigui junts o en solitari, són darrere de totes les vagues generals convocades a Espanya en període constitucional.

Tot i això, encara que Solidaritat no arriba a aquestes xifres ja que, per aconseguir-les cal una trajectòria més gran --va néixer el 2020--, segons expliquen fonts de Solidaritat, la jurisprudència indica que no es pot negar el dret a vaga als sindicats minoritaris per ser un dret fonamental.

Davant d'això, després de la presentació de 100.000 signatures i el registre al Ministeri de Treball, des de Solidaritat han pogut formalitzar la convocatòria de vaga per sumar-la així al rebuig que Vox ha mostrat en nombroses ocasions als pactes de Pedro Sánchez ia la garantia d'oposar-s'hi als plans del cap de l'Executiu en funcions amb tots els mètodes que estiguin a la mà, citant específicament institucions, tribunals i els carrers.

Però la convocatòria de vaga general s'ha trobat amb una oposició que a Vox no esperaven, possiblement per estar massa lluny de l'entorn laboral: han convocat la vaga general el mateix dia que el Black Friday , una cita molt important per als comerços i que, si fos suspesa, podria ocasionar grans pèrdues. P

or això, el partit ha rebut nombroses crítiques dels seus propis seguidors, que han qualificat l'elecció de la data com una " cagada ". De la mateixa manera, alguns usuaris en xarxes socials han criticat que s'esculli un divendres per fer la vaga en comptes de convocar-la entre setmana -com sol ser habitual-, acusant el sindicat de Vox de convocar un "pont", en comptes d'una vaga .