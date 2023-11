El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa / @EP

Societat Civil Catalana ha demanat als diputats del PSOE que votin "en consciència aquelles decisions transcendentals que es prenen en nom d´Espanya". A més, també ha interpel·lat el PP perquè ofereixi una abstenció al PSOE que li permeti formar un Govern sense el "xantatge nacionalista".

Aquest és el comunicat íntegre de Societat Civil Catalana:

"En un moment de gravetat extraordinària per al nostre Estat social i democràtic de dret, des de Societat Civil Catalana apel·lem a la consciència de tots i cadascun dels diputats de la Cambra Baixa perquè votin en contra d'uns pactes letals per a l'Estat de dret i el principi de separació de poders.



D'aprovar-se, entre altres cessions, la llei d'amnistia, la cobertura legal al lawfare, la negociació d'un referèndum, el reconeixement de Catalunya com a nació, la cessió a la Generalitat del 100% de tots els tributs o l'ampliació de la participació directa de Catalunya a les institucions europees i organismes internacionals, es liquidaran principis bàsics de la Constitució de 1978 -la igualtat de tots els espanyols davant la Llei, la solidaritat entre territoris, els drets i les llibertats individuals, la sobirania nacional i l'equilibri entre els poders de l'Estat, entre d'altres- i es menystindrà l'honorabilitat de la democràcia espanyola, invalidant la tasca impecable dels tribunals de Justícia.



Pel que fa a la llei d´amnistia, si l´indult suposa el perdó d´una pena, l´amnistia nega l´existència del delicte; per tant, jutges i fiscals no haurien fet sinó perseguir, jutjar i condemnar servidors públics per les seves idees polítiques.



L'Estat de dret implica el ple sotmetiment de ciutadans i poders a l'imperi de la Llei. agents de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat ia tots els servidors públics que van contribuir al manteniment de l'ordre constitucional. L'amnistia deslegitima l'acció d'un govern i d'una oposició que van pactar aplicar l'article 155 de la Constitució per restaurar la legalitat en una part del territori espanyol i desautoritza, així mateix, la posició ferma de les institucions europees i el paper de Sa Majestat Rei, que es va erigir en garant dels valors democràtics i la convivència.



Demanem al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) que doni llibertat de vot als seus diputats. Cal que les decisions transcendentals que es prenen en nom d'Espanya puguin ser votades lliurement pels representants del poble espanyol. Això no té res a veure amb el transfuguisme polític. Votar en consciència, anteposar el bé comú, la convivència i l'interès general a les estratègies partidistes per conservar el poder és obligar qualsevol demòcrata lleial al seu país.



Interpel·lem també el Partit Popular (PP) perquè, des de la generositat, ofereixi una abstenció al PSOE que permeti la formació d'un govern lliure del xantatge nacionalista.



Si cap de les dues opcions es materialitza, propugnem la solució democràtica de convocar noves eleccions. Aquest i no altre és el marc perquè tots els partits polítics defensin les seves posicions. Els diputats han de saber que no els hem votat per liquidar l'esperit de la Transició, el règim del 78, per la porta del darrere, sense consultar prèviament el poble espanyol, on resideix la sobirania nacional i de qui emanen els poders de l'Estat.



Les cessions constants als nacionalismes durant els darrers 45 anys a canvi d'assolir o conservar el poder ens han portat fins aquí. Cada concessió al secessionisme supremacista ha anat erosionant la fortalesa del nostre sistema. Per això, demanem especialment als diputats dels partits que han governat Espanya que contribueixin a reparar l'error històric de les polítiques d'acontentament amb el nacionalisme excloent. A les mans està impedir que l'Estat es converteixi en culpable mentre que als culpables, condemnats a penes de presó per sedició i malversació, se'ls premia i decideixen el futur d'Espanya.



Des de Societat Civil Catalana encoratgem les senyories a impedir la humiliació d'Espanya ia defensar la dignitat de la nostra democràcia. No poden permetre, en consciència, un atac frontal a la independència judicial ia la separació de poders, la base del nostre Estat social i democràtic de dret. Els convidem a sumar-se a un clam transversal sense acotaments ideològics: ¡No en nom meu!"