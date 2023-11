El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló ha demanat empara al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) davant les declaracions del secretari d'Estat de Justícia, Tontxu Rodríguez , que va acusar l'instructor de 'Tsunami Democratic' de voler influir en les negociacions de la llei d'amnistia amb la interlocutòria pel qual dirigia la investigació contra l'expresident català Carles Puigdemont.

Arxiu - El secretari d'Estat de Justícia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, durant l'acte 'La vigència de la declaració universal dels Drets Humans en el seu 75è aniversari', a la Fundació José Ortega i Gasset - Gregorio Marañón, 23 de juny de 20

Així ho confirmen fonts jurídiques que afegeixen que els fets també han estat posats en coneixement de la Fiscalia General de l'Estat (FGE) perquè valorin si el 'número 2' del Ministeri de Justícia pogués haver incorregut en algun delicte.

Va ser el 8 de novembre passat quan Tontxu Rodríguez en una entrevista a Ràdio Popular va assenyalar de forma irònica que era una "casualitat" que García Castelló dirigís la investigació sobre 'Tsunami' contra Puigdemont i contra la secretària general d'ERC, Marta Rovira, uns dies abans que s'arribés "a un acord amb Junts i uns dies després que s'hagués arribat a un acord amb ERC".

També ha apuntat que l'expresident del Govern del PP José María Aznar "podria parlar una mica de García Castellón". "¡Quina casualitat que ara, que es podia arribar a un acord per formar Govern, imputin els líders catalans. Jo no tinc ni idea de si té raó o no, però quina casualitat que ha de ser aquest dia. Podia haver estat un any i mig abans o un any i mig després, doncs no, al bell mig de les negociacions, si això no és influir...", va censurar el secretari d'Estat.

En aquestes mateixes declaracions, Rodríguez ha qualificat també de "veritables okupes" els actuals membres del CGPJ, òrgan que es troba en funcions des de fa cinc anys, i del qual ha apuntat que s'ha convertit en "el partit judicial". En aquest sentit, ha qualificat d'"absurd i desproporcionat" el contingut de la declaració institucional contra la Llei d'Amnistia que encara no s'havia conegut.

Es referia a la declaració institucional aprovada per nou vocals conservadors del Consell davant de cinc progressistes, que advertia que l'amnistia "suposa una degradació, si no d'abolició, de l'Estat de dret a Espanya".