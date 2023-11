La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials ( CEOE ) ha advertit aquest dilluns del "greu menyscapte" que els acords per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern poden suposar la separació de poders i la seguretat jurídica, i ha alertat sobre "la fragmentació i el debilitament institucional” que està patint el país.

El president de la CEOE, Antonio Garamendi

El president de la patronal, Antonio Garamendi , ha convocat aquest dilluns un comitè executiu "extraordinari i d'urgència" per abordar la situació d'Espanya, davant la greu preocupació existent al món empresarial després dels pactes per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern .

En un comunicat remès després de la reunió, la CEOE ha advertit que els acords afecten de manera directa "el principi d'igualtat entre tots els espanyols", que és "pedra angular de la Constitució des del 1978 i fonament de la cohesió social i de la convivència del país".

Alhora , la patronal ha alertat que s'està creant un clima de negocis "cada vegada més complicat", en què és molt difícil que hi hagi creixement econòmic i creació d'ocupació.

A això també s'hi afegeix, segons la patronal, una previsible distorsió de la unitat de mercat i un deteriorament de la imatge d'Espanya a l'exterior, claus per a la competitivitat, l'atracció d'inversions, el desenvolupament empresarial i, en darrer terme, per a el benestar de la societat espanyola.

EL 2012 VAN SUPORTAR L'AMNISTIA FISCAL

Aquesta preocupació per la igualtat dels espanyols no va aparèixer entre els empresaris de la patronal quan el 2012 es va aplicar l?amnistia fiscal aprovada pel Govern de Mariano Rajoy. El president de la CEOE, Juan Rosell, es va mostrar a favor d'una amnistia fiscal per injectar liquiditat.

Per defensar la seva postura, l'exlíder de la CEOE ha recordat que “a Itàlia, per posar un exemple, han fet 4 o 5 escudets (amnisties) fiscals, nosaltres no ho hem plantejat” i que a França “estan aplicant la famosa llibreta blava que també intenta recuperar els diners negres perquè es mobilitzi al mercat".

LES EMPRESES TENEN DRET A TRIAR LA SEVA SEU



En aquest punt, el Comitè Executiu de CEOE ha defensat també el dret de les empreses per decidir a quin lloc desenvolupar la seva activitat i, en tot cas, ha insistit que la millor manera d'atreure inversions i la presència d'empreses en un territori és garantir un clima favorable per a la seva activitat, "començant per preservar una situació dʻestabilitat institucional i seguretat jurídica".

A la reunió s'ha posat de manifest que, mentre se centra el debat públic a qüestionar principis establerts a l'ordenament jurídic o es plantegen polítiques econòmiques que "carreguen el cost fiscal dels acords d'investidura sobre l'esquena de les empreses", s'hi està deixant de banda una cosa tan bàsica com la necessitat de tornar a l'ortodòxia econòmica i el rigor pressupostari, que segueix reclamant la UE i que no admet demora si es vol garantir la sostenibilitat de l'Estat.

"MENYS PREU" AL DIÀLEG SOCIAL



Un altre element de preocupació per a les empreses espanyoles és la manca de respecte a l'autonomia de les parts al si de la negociació col·lectiva i, en general, el menyspreu del diàleg social subjacent en els acords assolits en matèria laboral.

"Acords aquests darrers que suposen, de facto, una vulneració del marc de relacions laborals i d'espais de consens", ha denunciat la patronal.

La patronal ha carregat així contra l'acord entre el PSOE i el PNB en matèria laboral per a la reforma de l'Estatut dels Treballadors en el termini de sis mesos perquè els convenis autonòmics puguin prevaler sobre els sectorials.

La prevalença dels convenis autonòmics sobre els sectorials és una vella reivindicació dels nacionalistes bascos. De fet, la no inclusió d'aquesta modificació a l'Estatut dels Treballadors va provocar el vot en contra del PNB a la reforma laboral de Yolanda Díaz.

DEMANA UNA TORNADA ALS GRANS CONSENSOS IA LA MODERACIÓ



Per això, CEOE, Cepime i ATA, en representació de totes les empreses espanyoles --autònoms, pimes i grans empreses--, han demanat un retorn als grans consensos polítics i socials ia la moderació, "encarnada a la Constitució".

"Les empreses espanyoles, des del nostre paper constitucional i la nostra responsabilitat com a interlocutor social, continuarem treballant des de la independència, la lleialtat institucional i el sentit d'Estat", ha insistit l'organització.

DEFENSARÀ ELS SEUS CRITERIS A BRUSSEL·LES



CEOE ha assegurat que defensarà també, com fins ara, aquests principis davant les instàncies europees, de la mà de BusinessEurope, organització empresarial europea en què ostenten una de les Vicepresidències, l'Organització Internacional d'Empleadors (OIE), de la qual CEOE forma part, i l'organització de petites empreses europees SMEunited, de la qual Cepyme i LLIGA són membres.

"L'objectiu de tots ha de ser preservar la pau social i la convivència entre tots els espanyols dins dels marges constitucionals i, per això, fem una crida per situar aquests principis per sobre de qualsevol altre interès polític o econòmic". conclou el comunicat.