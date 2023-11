Al Tribunal Suprem (TS) es mostren consternats per la proposició de llei d'amnistia que el PSOE ha registrat aquest dilluns al Congrés dels Diputats perquè considera que es tracta d'una "barbaritat" que "suposa acabar amb la Justícia" per la que aquesta seu judicial ha estat treballant els darrers sis anys.

Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

Les fonts de l'alt tribunal posen èmfasi que, amb la legalitat vigent, el treball de jutges i magistrats era perseguir els delictes comesos en el marc del 'procés', una tasca que va començar després del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017 i que aquesta llei d'amnistia suposa "llençar a les escombraries".

Cal recordar que el Tribunal Suprem va jutjar i va condemnar el 2019 12 líders independentistes per l'1-O, entre ells l'exvicepresident català Oriol Junqueras, i que en aquesta mateixa seu judicial encara hi ha causes obertes contra l'expresident català Carles Puigdemont i els seus exconsellers a l'estranger.

Les fonts esmentades denuncien a més que, en contra del que defensa el mateix text, es tracta d'"un vestit a mida" per als líders del 'procés' i els seus col·laboradors.

La proposició de llei per amnistiar l'independentisme català presentada aquest dilluns a última hora en solitari pel PSOE abasta més d'una dècada del 'procés': des de l'1 gener del 2012 --passant per la consulta del 9 de novembre del 2014, el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i els disturbis després de la sentència del 'procés' el 2019-- fins aquest dilluns 13 de novembre.

El text --que consta de 16 articles, dividits en tres títols, dues disposicions addicionals i una disposició final-- proposa amnistiar la "responsabilitat penal, administrativa o comptable" dels actes executats en el marc de les consultes celebrades a Catalunya.

Els socialistes plantegen exonerar "els actes comesos amb la intenció de reivindicar, promoure o procurar la secessió o independència de Catalunya, així com els que haurien contribuït a la consecució d'aquests propòsits". Per això, inclou delictes com els d'usurpació de funcions públiques, malversació, prevaricació, desobediència i desordres públics.

Segons detalla la proposició, l'amnistia abasta no només l'organització i la celebració de la consulta i el referèndum, sinó també altres "possibles il·lícits que guarden una profunda connexió amb aquests" , en referència als actes preparatoris, les diferents accions de protesta per a permetre'n la celebració o mostrar oposició al processament o condemna dels seus responsables.

El text inclou alhora els "actes de desobediència, sigui quina sigui la seva naturalesa, desordres públics, atemptat contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics o resistència que haguessin estat executats amb el propòsit de permetre la celebració de les consultes populars". o amb el propòsit de mostrar suport als objectius i fins del 'procés'. I, així mateix, proposa amnistiar "les accions realitzades en el curs d'actuacions policials adreçades a dificultar o impedir la realització" de les consultes esmentades.