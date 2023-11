Milers de persones durant una manifestació del PP contra l'amnistia davant la seu del PSOE a Ferraz, el 12 de novembre del 2023, a Madrid (Espanya). - Fernando Sánchez - Europa Press

Centenars de persones s'han tornat a sumar a una nova jornada de protestes aquest dilluns, l'onzena des que es van començar a convocar, contra els pactes del PSOE amb els independentistes catalans i la llei d'amnistia , que precisament s'ha registrat aquesta mateixa tarda el Congrés dels Diputats.

Sota un fort dispositiu policial com els dies anteriors, al voltant de les 19.30 hores ja es concentraven centenars de manifestants llançant les proclames escoltades aquests dies com 'no és una seu, és un puticlub'; 'Sánchez, si tens collons convoca eleccions' o 'Puigdemont a presó'.

Alhora, han carregat contra la premsa titllant-la de manipuladora i contra la Policia Nacional al·legant que és 'la de Marlaska'.