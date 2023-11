El rei Felip VI ha esdevingut un blanc de les ires. Foto: Europa Press

Les manifestacions davant de la seu del PSOE a Madrid , al carrer de Ferraz, se succeeixen nit rere nit des de fa més d'una setmana, amb milers d'assistents que protesten per l'acord aconseguit per la formació de Pedro Sánchez amb formacions independentistes, com Junts per Catalunya, que inclou la llei d'amnistia.

Els assistents criden consignes contra qui previsiblement tornarà a ocupar la presidència del Govern... però del focus de la ira dels concentrats no se n'escapen tampoc Carles Puigdemont ni el rei Felip VI.

De fet, en diverses de les darreres concentracions, el monarca ha rebut, per part dels manifestants, acusacions de ser "maçó". Un d'ells, de fet, fins i tot explica que l'actual cap de l'estat "té el pin de l'Agenda 2030", cosa que el converteix en "sospitós".

CRITS DE COL·LECTIUS D'ESQUERRA I OBERTS

A les concentracions, de fet, s'està produint un fenomen interessant, i es que els manifestants conservadors arriben fins i tot a fer servir proclames pròpies de formacions d'esquerra... i fins i tot del col·lectiu de l'esquerra abertzale.

Els Borbons als taurons és un crit que s'ha pogut sentir en diverses ocasions a les portes de la seu del PSOE... acompanyat fins i tot d'una petició de referèndum sobre la continuïtat de la monarquia.