Arxiu - Un manifestant davant d'un contenidor que crema durant els disturbis a la Plaça d'Urquinaona, a Barcelona el 18 d'octubre del 2019. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El jutge de l' Audiència Nacional que instrueix la causa de ' Tsunami Democràtic ' ha acceptat la personació de dos policies nacionals que aquest mateix dimarts havien demanat entrar en el cas com a perjudicats en presentar "lesions derivades dels actes de terrorisme de carrer que es van produir en la jornada de vaga del 18 d'octubre del 2019” a la plaça Urquinaona de Barcelona.

Segons apunten fonts jurídiques, el magistrat Manuel García Castellón ha donat llum verda a les pretensions dels dos agents --la representació legal dels quals dirigeix el bufet Fuster Fabra Advocats-- després de rebre l'escrit dirigit al Jutjat Central d'Instrucció número 6.

S'hi recorda que després de la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders de l'1-O a l'octubre del 2019 es van produir diferents disturbis "protagonitzats per sectors radicals violents" que van tenir com a objectiu dels seus atacs, entre d'altres, les dependències de la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana.

Apunta que aquestes dependències eren custodiades per efectius de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) i recorda que el 18 d'octubre, en el marc de les protestes, els dos agents estaven donant protecció a aquesta comissaria.

Després d'hores d'"hostilitats", explica, va arribar "un grup de persones encaputxades i emboçades" que "usant tècniques de combat similars al terrorisme de carrer practicat en comunitats autònomes com el País Basc, van començar a llançar (...) tota mena d'objectes contundents amb una indubtable capacitat lesiva, incloent ampolles i llaunes a l'interior de les quals hi havia líquid corrosiu".

Va ser en aquest context quan un dels dos policies va ser "aconseguit a la mà dreta per l'impacte d'una ampolla trencada", cosa que el va fer caure a terra i notar "un fort dolor fruit d'aquesta lesió".

KALE BORROKA



Aquell mateix dia, però hores més tard, cap a les 20.00 hores, aquest mateix agent era a la plaça Urquinaona amb altres companys parapetats "davant la impossibilitat d'avanç per la intensitat dels atacs, d'estil terrorisme urbà o Kale Borroka , que estaven patint amb llambordes, pedres, boles metàl·liques de petanca, bengales, còctels molotov, àcid i material metàl·lic de bricolatge".

Va ser quan va rebre "un impacte molt fort d'un objecte llançat pels manifestants que va colpejar sobre el costat dret del seu casc, caient a terra desplomat i perdent el coneixement del tot".

El segon dels agents que demana personar-se també estava en aquesta plaça i va rebre "un fort impacte a la mà" que li va provocar "una greu fractura oberta al radi del braç dret amb desplaçament, i que, després de diverses intervencions quirúrgiques, i com a conseqüència de la gravetat de la lesió, en no reunir les condicions físiques necessàries per seguir exercint com a policia", va provocar que fos jubilat a l'edat de 45 anys.

'TSUNAMI' I AMNISTIA



Va ser el 6 de novembre passat quan el jutge instructor de 'Tsunami Democràtic' va acordar dirigir la investigació contra Puigdemont i imputar la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

En aquesta interlocutòria recollia els disturbis a què fa referència la representació legal dels dos policies que van arrencar el 14 d'octubre amb l'ocupació de l'aeroport del Prat i l'intent de bloqueig de Madrid-Barajas.

En concret, cap al 18, el jutge analitzava la vaga convocada i impulsada des de la plataforma Tsunami i assenyalava que aquell dia "es van produir alteracions greus de la pau social i de l'ordre públic". Recollia que es va saldar amb més de 80 policies ferits i destacava l'atac que va patir un agent a qui va impactar una pedra al cap que el va deixar inconscient.