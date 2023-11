L'exministre socialista d'Obres Públiques al Govern de Felipe González i exportaveu del PSOE al Congrés, Javier Sáenz Cosculluela, ha remès una carta al secretari general del partit, Pedro Sánchez, en què afirma que l'actual Executiva Federal li causa "vergonya i els acusa d'haver posat "en risc" el model d'Estat definit a la Constitució.

Arxiu - El President D'Aerco, Javier Sáenz De Cosculluela, I El Gerent De La Patronal- EUROPA PRESS - Arxiu

A la missiva remesa al candidat socialista a la investidura, el també diputat constituent ha assegurat que els pactes que el PSOE està signant amb Junts, ERC, Bildu, BNG o Sumar afecten "severament la convivència", combatent així la possibilitat d'arribar a acords amb "la dreta democràtica d'Espanya" que, "agradi o no", representa "a mitja Espanya".

SERVITUD DAVANT DEL NACIONALISME SUPREMACISTA



"Us esteu apartant dels valors que caracteritzaven el PSOE, esteu propiciant un decaïment de la democràcia i de les nostres institucions, promovent una llei d'amnistia que us col·loca en posició de servitud davant d'un nacionalisme supremacista, reaccionari i desintegrador", continua la carta .

Segons Sáenz, els actes polítics de l'actual direcció socialista posen "en risc" el model d'Estat que va sorgir de la Carta Magna, rebutjant la possibilitat d'arribar a acords ia enteniments amb el PP. Aquesta actitud, per a l'exdirigent del PSOE, "res de bo propícia per al nostre futur col·lectiu".

"Veieu l'abraçada d'un ós als pactes interns de la dreta i, podemitzats, no arribeu a veure l'altre ós que ens està capturant", ha afegit, preguntant-se alhora per les "conviccions democràtiques" que porten l'actual PSOE a allunyar-se dels "grans acords i reformes".

Després de més de 50 anys de "militància honorable i digna", Sáenz ha declarat que Sánchez i l'Executiva Federal socialista no actua en nom seu. "No em represento més que a mi mateix, ja no sóc portaveu de ningú, però us he de dir que em causeu vergonya. Protesto pels vostres actes polítics", prossegueix.

Sáenz creu que "és molt trist" arribar a "aquestes conclusions" després d'haver estat portaveu del PSOE al Congrés, diputat a la legislatura constituent i ministre d'Obres Públiques i Urbanisme. Per això, ha demanat a l'actual partit que cessi en la seva "empenta" i convoqui eleccions per sortir "de l'actual marasme".