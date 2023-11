Nou cop dels populars al Govern en funcions. El PP ha fet valer la majoria absoluta al Senat per aprovar de manera definitiva una reforma del Reglament que permetrà dilatar fins a dos mesos la tramitació de la llei d' amnistia . A més, ha introduït una esmena per obligar el president del Govern i els ministres a comparèixer a la Cambra Alta quan ho sol·licitin els grups parlamentaris.

Vista general d'una sessió plenària, al Senat, el 14 de novembre de 2023, a Madrid (Espanya).

Amb 147 vots a favor i 116 vots en contra, el Ple del Senat ha tirat endavant la reforma del Reglament que dóna la potestat a la Mesa de la Cambra Alta, on els populars tenen majoria absoluta, per decidir o no aplicar el procediment d'urgència a les proposicions de llei, com és el de l'amnistia.

Així mateix, el PP ha aprofitat aquesta tramitació de la reforma del Reglament del Senat per incloure una esmena amb què s'obligui el president del Govern o els ministres a comparèixer a la Cambra Alta quan així ho sol·licitin els grups parlamentaris.

Els d'Alberto Núñez Feijóo van decidir accelerar al màxim la tramitació d'aquesta reforma del Reglament, de manera que dimecres passat es va prendre en consideració i dilluns la Comissió de Reglament la va avalar perquè es votés de manera definitiva aquest mateix dimarts, anticipant-se que la llei d'amnistia surti del Congrés.

PER DILATAR-HO ALMENYS DOS MESOS



A l'exposició de motius de la seva proposta de reforma, el PP explica que la Carta Magna a l'article 90 regula la tramitació pel Senat dels projectes de llei ordinària o orgànica aprovats pel Congrés, reduint a vint dies naturals el termini que el Senat disposa per vetar o esmenar els projectes declarats urgents pel Govern o per la Cambra Baixa.

El PP subratlla en la seva iniciativa que l'article 90 de la Constitució es refereix, per tant, als projectes “però no a les proposicions de llei, mitjançant una literalitat que, tal com demostren els treballs parlamentaris, no és casual sinó fruit de la voluntat dels constituents".

En qualsevol cas, l'article 90 de la Constitució també estableix que la tramitació dels projectes de llei que vénen del Congrés, com pot ser el de la llei l'amnistia, no poden excedir els dos mesos al Senat des de la seva entrada en aquesta Cambra , si s'acaben fent per procediment ordinari.

A més, l'article 106 del Reglament del Senat també recull aquest termini de dos mesos, a partir del dia de la recepció del text, per aprovar-lo expressament o per oposar-ne el veto introduir-hi esmenes i tornar-lo al Congrés.

S'INCLOU UN PUNT MÉS



Els populars han inclòs en la seva proposta de reforma del Reglament una esmena per incloure un apartat que especifiqui que els ministres i el president del Govern estaran obligats a comparèixer al Senat quan ho sol·licitin dos grups parlamentaris o una cinquena part dels senadors.

Això sorgeix després que quatre ministres rebutgessin acudir al Ple del Senat de la setmana passada per comparèixer sobre diferents temes després de la petició de diversos grups, al·legant que aquesta obligació no estava recollida al Reglament de la Cambra Alta.

REBUIG DEL PSOE I ELS SEUS SOCIS



De la mateixa manera que en el debat de la setmana passada sobre la presa en consideració de la reforma del Reglament, el PSOE i els seus socis d'investidura han rebutjat la mesura impulsada pels populars, ja que consideren que s'ha tramitat "per la porta del darrere", sense consens entre els grups i que vulnera la Constitució.

Així ho ha explicat el senador socialista Manuel Fajardo, que s'ha qüestionat per què el PP, que ha tingut la majoria absoluta de la Cambra Alta més d'una vegada, no ha dut a terme mai abans la reforma dels articles del Reglament que ara sí “els molesta”.

"Vostès amaneixen aquesta antireglamentària i inconstitucional (reforma). Nosaltres exercitarem el nostre dret del recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional", ha avançat Fajardo. Així, ha expressat el seu desig que quan l'alt tribunal revisi el recurs, "li doni" al PP "el repàs que es mereix".

Per part seva, el grup parlamentari format per ERC i Bildu ha reiterat al PP la "nul·litat" del procés de la reforma per no respectar els terminis establerts, mentre que els ha retret que busquin una "mutació institucional" quan l'amnistia és una " eina política" per solucionar un conflicte polític que afecta "tots".

Sumar ha aprofitat la seva intervenció per censurar la "urgència" utilitzada per a la reforma, però tot i això paralitzar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per gairebé 5 anys. "No es pot estar diumenge a les 12 amb una bandera per després venir aquí dimarts a les 11 i retallar-la", han retret durant el Ple.

En la mateixa línia, Junts ha assegurat que tirar endavant la modificació sense el "tradicional" consens suposa una "greu infracció reglamentària". També ha acusat els "constitucionalistes" del PP de vulnerar la Constitució en un "clar exemple de filibusterisme parlamentari", obstruint la tramitació d'una llei d'amnistia "legítima i democràtica".

PNB, que també hi ha votat en contra, ha criticat no el fons sinó "les formes" del PP per tramitar la reforma. Segons la seva opinió, la mesura no busca donar una autonomia més gran al Senat sinó servir als interès dels de Feijóo. Un argument que també ha estat recolzat per BNG, la portaveu del qual ha afirmat que al PP no el preocupa "la legalitat ni la democràcia" i que només "passen el corró".

NOMÉS SE SUMEN VOX I UPN



Les úniques dues formacions que han votat a favor de la reforma impulsada pels populars han estat Vox i UPN. "Ningú pot passar de perfil quan ens juguem tant", ha sostingut la senadora de Vox Paloma Gómez, que ha insistit a fer ús de totes les eines disponibles per frenar aquells que busquen "humiliar-nos i comprometre l'existència de la comunitat política".

De la mateixa manera, UPN creu que els pactes del PSOE suposen una "cessió total" al xantatge dels que "ens amarguen la vida". "Ens ho van presentar com un gran èxit per a la convivència i el que està aconseguint és una mobilització enorme de jutges i fiscals", ha retret.