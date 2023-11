Arxiu - L'Alt Representant de la UE per a la Política Exterior i el vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell , ha afirmat aquest dimarts que l'amnistia al procés independentista busca "fer esborrany i compte nou".

"Històricament les amnisties són el punt final d'una fase de conflicte que intenta fer esborrany i nou compte", ha assegurat el cap de la diplomàcia en roda de premsa des de Brussel·les després que el Govern va defensar ahir que la mesura busca "concòrdia i convivència" al país.

Sense voler entrar en més detalls en entendre que no cal barrejar el càrrec europeu amb la situació a Espanya, Borrell ha assegurat que "totes" les amnisties tenen aquesta finalitat i "aquesta també la té".

Es tracta de la segona vegada que l'Alt Representant es pronuncia sobre la llei d'amnistia pactada entre el PSOE i l'independentisme per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. Aquest dilluns va admetre la seva "preocupació" pels acords aconseguits pel PSOE amb Junts i ERC. "Aquí i ara no és el moment però tots els que em coneixen i saben la meva trajectòria es poden imaginar el que penso", va argumentar a la roda de premsa general després de la reunió de ministres d'Exteriors del bloc.

Poc després, el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Albares , va afirmar que la llei d'amnistia construeix "convivència i concòrdia". "A tot Europa les lleis d'amnistia són sempre instruments de construcció, convivència i concòrdia. I això és allò que necessita Catalunya i allò que necessita Espanya", ha defensat.

Durant el seu temps com a ministre d'Exteriors d'Espanya, Borrell va fer de la lluita contra el relat independentista una de les seves banderes i en diferents fòrums i visites internacionals es va dedicar a desmuntar els arguments independentistes, que va acusar de "mentir durant anys" i presentar-se com a víctimes.